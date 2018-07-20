MHP milletin hayati çıkarlarını esas alacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP'nin 24 Haziran'da milletin teveccühüyle önceki seçimden daha güçlü bir grupla Mecliste temsil imkanına kavuştuğunu vurgulayan Yalçın, partinin gerek TBMM Başkanlık Divanı'nda gerekse komisyonlarda milletin hukukunu savunmak için üzerine düşeni büyük bir titizlikle yapacağının altını çizdi.

MHP'nin kültürel atmosferdeki fikri etkinliği ve politikadaki özgül ağırlığının matematiksel oranlarla ölçülemeyeceğini ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP'nin siyasi ağırlığı kemiyetle değil keyfiyetle ölçülür. Partimizin 15 Temmuz sonrasından 24 Haziran'a uzanan süreçte oynadığı etkin ve dominant rol, bunun ispatıdır. MHP bu sürecin kazasız belasız atlatılmasında elbette yapıcı ve uzlaşmacı bir politika takip etmiştir. Mecliste de bu politika sürecektir. Bununla birlikte partimiz, denetleme ve denge işlevini yerine getirecek, her hususta yasalara, hukuka, hakkaniyete uygunluğu arayacak ve milletin hayati çıkarlarını esas alacaktır."

Yalçın, MHP'nin parlamentoda CHP'nin yıllardır yaptığı gibi kaos ve kriz tellallığına soyunmayacağını, yapıcı, pozitif tavrını sürdüreceğini belirtti.

"Teslimiyetçi değil, sorgulayıcı siyasi tutum sergileyecek"

24 Haziran'da halktan onay alan yeni yönetim modelinin dinamiklerinin oluşması, taşların yerine oturması, demokrasinin kolonlarının takviyesi, Cumhuriyetin temel değerlerinin korunması için titiz ve tavizsiz olacaklarını vurgulayan Yalçın, "MHP teslimiyetçi değil, sorgulayıcı, haksızlıklara boyun eğmeyen, hakkı ve adaleti gözeten bir siyasi tutum sergileyecektir." dedi.

"Liyakatli arkadaşlarımızın değerlendirilmesi olağandır"

Zaman zaman MHP'nin siyasi iktidarla kadro ve koltuk pazarlığına giriştiği iddialarının ortaya atıldığına dikkati çeken Yalçın, öteden beri bir fikir ve kadro partisi olduklarını hatırlattı. Yalçın, "Partimiz Cumhur İttifakı'nın başarısını bahane ederek hiçbir kadro, koltuk pazarlığı yapmamış, hiçbir beklentiye girmemiştir. Girmeyecektir de. Elinin güçlü olması bakımından, iktidar hiçbir angajman veya sınırlamaya zorlanmamış, tasarruflarına müdahalede bulunmamıştır. Bununla birlikte liyakatli, ehliyetli arkadaşlarımızın uygun mevkilerde değerlendirilmesi olağan ve normaldir." diye konuştu.

MHP'nin iktidardan devlet kadrolarında görev yapan insanlar arasında liyakate ve ehliyete önem vermesini, farklı düşüncede olsa da asla milletine sırtını dönmeyen, devlete ihanet etmeyen başarılı insanları mağdur etmemesini, onların emeklerini heba etmemesini beklediğini vurgulayan Yalçın, "MHP yapıcı bir politika takip etse de yeni yönetim modeli oluşturulması bahanesiyle hiçbir arkadaşımızın mağdur edilmesine göz yummayacaktır. Parti olarak devlet yeni işletim sistemine geçerken bunun hangi şartlarda ve hangi kadrolarla yapıldığını da millet adına büyük bir titizlikle takip edecek, kamuoyunda bunları paylaşacağız."

"Terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifi

Yalçın, olağanüstü hal (OHAL) sonrası yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifinin partileri tarafından incelendiğini anlatarak teklifin terörle mücadelenin devamı için bazı ilave tedbirlerin alınabilmesini öngördüğünü dile getirdi.

Yalçın, MHP'nin öteden beri terörle mücadele konusunda tavizsiz, etkin ve caydırıcı bir devlet politikasından yana olduğuna işaret etti.

Bu konunun, OHAL'i de aşan ve doğrudan Türkiye'nin güvenliğini, milletin birlik ve bütünlüğünü ilgilendiren nazik bir konu olduğunu belirten Yalçın, MHP'nin buna kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

OHAL'i gerektiren tehdit ve tehlikelerin tamamen geçmediğinin ortada olduğuna dikkati çeken Yalçın, bilhassa FETÖ ile etkin mücadelenin sürdürülmesinin şart olduğunu bildirdi.

Bu konuda henüz sona gelinmediğinin ve kanlı ihanet örgütünün kökünün kazınmadığının altını çizen Yalçın, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin de mutlaka taviz verilmeden sürdürülmesinin önemini aktardı.

Yalçın, Türkiye'nin teröristlerin dağlarda silahla dolaşabildiği, devletten yana olanların sokaklarda ve kırsalda infaz edildiği bir memleket olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

"CHP başı çekiyor"

Kanun ve devlet otoritesinin dört bir yanda sağlandığı bir ülke oluncaya kadar Türkiye'de terörle mücadelenin sürmesi gerektiğini de vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Halkın oylarıyla seçilenlerin, Mecliste demokratik temsil görevini yerine getirmek, ülkenin sorunlarına siyasi çözümler üretmek dururken, millet evlatlarını şehit eden eli kanlı katillerin cenazesine katılabildiği bir ülkede hala atılması gereken bazı adımlar var demektir. Hal böyleyken devletin vatandaşın güvenliğini, milletinin egemenlik haklarını, kanun hakimiyetini temin için aldığı yasal tedbirlere karşı çıkmak, teröre zımni destek anlamına gelmektedir. Sanki OHAL anayasal bir kuruluş değilmiş gibi karşı çıkanlar, şimdi de Meclise gelen yeni güvenlik düzenlemesinin hukuksuz olduğunu öne sürüyor. Bu konuda bir kısım medyadan ve bazı siyasi partilerden kamuoyuna yansıyan olumsuz değerlendirmeler, OHAL sürüyormuş, sürecekmiş havasında. Bu konuda anamuhalefet partisi CHP başı çekiyor. CHP sözcüleri yeni teklif daha Meclisten geçmeden, şimdiden felaket tellallığı yapmaya, sanki parlamentodan geçen kanunlar gayrimeşruymuş gibi antidemokratik ve bozguncu bir tutum takınmaya başladı. İnsanımızın can güvenliğinin, toplumsal barış ve huzurun, devletimizin bütünlüğünün sağlanması için alınan tedbirlerin, CHP tarafından kişi hürriyeti ve insan hakları kapsamında değerlendirilerek sulandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Biz, terörle etkin mücadele bağlamında kişisel hak ve hürriyetleri kısıtlasa da ortadan kaldırmayan birtakım hususi ve zaruri tedbirlerin alınmasına karşı çıkılmasını doğru bulmuyoruz. Söz konusu teklifle ilgili MHP üzerine düşeni yapacaktır."

"Hazırlıklarımız titizlikle sürüyor"

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim öncesinde sınırlı, kapsamı dar bir af düşündüklerini gündeme getirdiğini ve bu konuda iktidara öneride bulunduğunu anımsattı.

AK Parti'nin ise af konusunun gündemlerinde olmadığını açıkladığını hatırlatan Yalçın, buna rağmen MHP'nin sınırlı af konusundaki fikirlerinden ve ısrarından vazgeçmediğine işaret etti.

Bunun seçim beyannamelerine de eklendiğine değinen Yalçın, "Milletimiz bize Mecliste 49 milletvekiliyle temsil yetkisi verdi ama bu sayıyla tek başına af yasası çıkarmamız mümkün değil. Yine de biz sözümüzde durarak af teklifimizi hazırlayacak ve TBMM gündemine getireceğiz. Hazırlıklarımız büyük bir titizlikle sürüyor. Teklifte, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumları için af öngören maddeler yer alacak." diye konuştu.

Bedelli askerlik

Yalçın, bedelli askerliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, bedelli askerlikte ölçünün, şehit ailelerinin rahatsızlık duymayacağı şekilde olması gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelede TSK'nın zaafa uğramaması ve toplum vicdanının incitilmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "MHP bu değerlere öncelikli olarak itibar edilmesini, dikkate alınmasını ister." dedi.

Bu konunun TBMM'nin işi olduğunu belirten Yalçın. "Bu nedenle de Meclis'e gönderildi. Meclis değerlendirecek. Doğrusu budur." dedi.