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MHP masadan kalkmayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Faruk Bal, anayasa konusunda MHP'nin masadan kalkmayacağını bildirdi

MHP masadan kalkmayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Faruk Bal, anayasa konusunda MHP'nin masadan kalkmayacağını bildirdi

15 Mayıs 2012 Salı 13:26
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MHP masadan kalkmayacak
TBMM - Yeni anayasa yapım süreci konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bal, MHP'nin anayasa değişikliğini çok ciddiye aldığını ve bu kapsamda 2007 yılından bu yana çalıştığını söyledi.

Bal, ''MHP anayasa uzlaşma masasından kalkacak mı, hangi düzenleme MHP'yi masadan kaldırır?'' sorusuna şu cevabı verdi:
''MHP masadan kalkmayacak. Sonuna kadar masada olacak. Yaptığımız çalışmaların bir değeri olması lazım. Son 30 yılda yapılan anayasaları incelemiş bir parti. Son yüzyılda Türkiye'nin yaptığı anayasaları incelemiş bir parti. Ayrıca tüm anayasa önerilerini incelemiş bir parti. Söyleyeceği çok şey var.''
Yeni anayasa konusunda MHP'nin kırmızı çizgilerinin bulunduğunu vurgulayan Bal, anadilde eğitim ile anadili öğrenme konusunun birbiriyle karıştırıldığını ifade etti. Bal, ''Eğitim ile öğretim arasındaki farkı ortadan kaldırarak, masum bir hale getirip, millet bütünlüğünü bozucu, devleti de yönetilemez hale getirici bir kötü sonuç doğurucu bir gidişat vardır. MHP olarak bunun önünü kesmek istiyoruz'' dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Bal, yeni anayasanın yazımını yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. ''Hazırlanan anayasa referanduma götürülmeli mi?'' sorusuna da Bal, ''Toplumsal mutabakat olan bir anayasanın her halükarda milletin iradesine sunulması lazım'' dedi.
''Başkanlık sistemi ni de önerilirse?'' sorusuna da ''O noktada bir takım alternatifler olur. Bir iki alternatifte siyasi partiler açmaza düşerse bu referandum yoluyla halledilebilir'' karşılığını verdi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:27
Anahtar Kelimeler:
MHP
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