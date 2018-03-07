MHP'li Yalçın'dan erken seçim açıklaması

Mecliste basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP 12. Büyük Kurultayı'nın, "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" başlığıyla gerçekleştirileceğini anımsatarak, ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartlar ve yurt dışındaki Afrin operasyonunun bunda etkili olduğunu bildirdi.

Parti tabanının, ittifak kararını olumlu karşıladığını ve destek verdiğini vurgulayan Yalçın, "Bizde hiçbir itiraz yok. İttifak, kendi insanımız, mensubumuz, partililerimiz tarafından benimsemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de durumun böyle olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhur ittifakının yüzde 100'lük bir seçmen kitlesine ulaşma çabası içinde olacağını aktaran Yalçın, şu görüşlere yer verdi:

"Ancak cumhur ittifakını sevimli bulan kesim, yüzde 65-70'i bulmaktadır. Bu şu anlama gelmez. Böyle çıkar şekliyle değil. İki parti sahaya indiğinde cumhur ittifakının olumlu karşılanacağı kesimin yüzde 70 olduğunu hesaplıyoruz. Yüzde 70'lik kitleye sevimli gelir, yüzde 70'lik kitleye çok rahat ulaşır, hitap eder. Ama bunun içerisinde ne kadarı alınabilir o da sahada belli olur. Ama siz yüzde 70'e sevimli gelecek bir çıkış yaptıysanız, bir siyasi oluşum oluşturduysanız, çok fazla aşağıya düşeceği kanaatinde değilim. Çalışma, sahadaki randıman alınacak oyu ortaya koyacaktır. Bu yüzde 65 olur, 60 olur veya başka bir rakam olur. Onu bilemiyoruz şimdiden. Ama Cumhur ittifakının, bugünlerde ittifak peşinde koşan diğer partilerin korkulu bir rüyası olduğu açıktır."

"İttifak ne BBP'ye ne de Saadet Partisine kapalı değil"

Yalçın, önlerinde kurultay, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin bulunduğuna işaret ederek, MHP olarak ülkenin geleceği konusunda hazır olduklarını göstereceklerini belirtti.

"İttifakta BBP de olacak mı?" sorusu üzerine Yalçın, "Ne Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri ne de MHP sözcüleri bu ittifakın başka partilere kapalı olduğunu söylemedi. Böyle bir şey yok. Bu ittifaka dahil olmak isteyen siyasi partiler varsa onlar da bu talepte bulunabilirler. Nitekim BBP, bu talebi iletti, desteklediğini ifade etti. O halde bu ittifakın bünyesi içindedir. Ama o bünye içerisinde olurken şekil farklı olabilir. Yani aynı sütunda değil de partilerin herhangi birinin listesinden gözükmek suretiyle bir oluşum olabilir. Dolayısıyla ittifak ne BBP'ye ne de Saadet Partisine kapalı değildir." yanıtını verdi.

"Cumhur ittifakı ülke peşinde"

CHP'nin, seçim güvenliği gerekçesiyle diğer partileri ziyaretlerinin, ileride oluşacak ittifaklar için bir zemin olduğunu savunan Yalçın, "Bunu biz açık yaptık, öyle kapalı kapılar, koridorlar ardında değil. Ama bunlar gizli gizli yapıyor. Bu, ittifak alıştırmalarıdır, onun pratikleridir bunlar. Biz, 'Cumhur' dedik, bunu derken karşımızda olan siyasi partiler ilkeden bahsetti. İlkenin önünde de bir sıfat yok. Ne ilkesi, hangi ilke? Yani bu anamuhalefet etrafında şekillenmeye çalışanlar ilke peşinde, Cumhur ittifakı ülke peşinde. Bu kadar açık. Aradaki fark bu." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Yalçın, MHP olarak, seçim ittifakı yapacakları AK Parti'nin listelerine müdahil olmalarının söz konusu olmayacağını bildirdi. Yalçın, cumhur ittifakının, bir sinerji yaratacağını ve bunun, partilerinin alacağı oya olumlu yansıyacağını söyledi.

Bir başka soru üzerine Yalçın, AK Parti ve MHP'nin 26 maddelik bir teklif üzerinde uzlaşma sağladıklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu 26 madde Anayasa Komisyonundan çıkar, Genel Kurula gelir, oradan da bu şekliyle çıkar. İki lider oturup anlaşmışlar. Bu iş bitti. Bizce bitti. Ne Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde, ne de Genel Kurulda bu maddelerin hiçbiri değişmez. Geldiği gibi çıkacak. Bu şekliyle çıkacak. Bunda iki partinin ittifakı ve kararlılığı var." ifadesini kullandı.

Erken seçimin gündemlerinde olup olmadığı sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanının ve Genel Başkanın görüşmelerinde erken seçime gidilmemesi konusunda mutabık kalındı. Bundan yana bir endişeniz olmasın. Erken seçim yok. Şu şartlarda ülke menfaatine uygun bulmuyoruz. OHAL devam ediyor. Yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde Afrin operasyonu var. Nereye kadar gideceği henüz meçhul. Dolayısıyla uyum yasalarını arzu ettiğimiz anlamda daha çıkaramadık. Bir de o var. 2019'a hazır hale gelmesi lazım ülkenin. Bütün bunları yapmadan bir erken seçimin ülkeye zarar vereceği kanaatindeyiz. Bu sebeple de uygun bulmuyoruz. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli, birlikte 'Erken seçim var' demedikten sonra erken seçim olmaz. Bunu unutmayın lütfen. Her ikisi de şu anda 'Erken seçim yok' diyor."

Yalçın, başka bir soru üzerine, bir Kürt karşıtlığı üzerinden politika geliştirerek ülkede çok hassas noktalara dokunmanın zararlı olacağını belirtti.