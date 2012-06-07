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MHP kabul etmedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Partimizin sözde Kürt sorunu dahilinde CHP ile görüşmesi, asla söz konusu olmayacaktır'' dedi.

MHP kabul etmedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Partimizin sözde Kürt sorunu dahilinde CHP ile görüşmesi, asla söz konusu olmayacaktır'' dedi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:47
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MHP kabul etmedi

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun ''sözde Kürt sorununu konuşmak ve bu konu etrafında değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla bir araya geldiğini'' belirtti.

MHP'nin, AK Parti ve CHP'ye, ''emperyalist mirastan tevarüs edilen yapay, asılsız ve suyu yokuşa akıtmaktan başka hiçbir işe yaramayan tehditlerle dolu sözde Kürt sorununu konuşmaktan acilen vazgeçilmesi'' çağrısı yaptığını belirten Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşların sorun değil, Türk milletinin şerefli ve onurlu mensupları olduğunu kaydetti.
Bahçeli, açıklamasına şu değerlendirmelerle devam etti:
''Milletimizin bin yıllık derin kardeşlik hukukunu problem haline getiren ve Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrımcılığın bir parçası olarak gören tahripkar fikirler acilen bir kenara bırakılmalıdır. Terör sorununu etnik kimlik mertebesine indirmekten ve bununla izah etmekten uzak durmak mutlak anlamda elzemdir.
Siyaset kurumunun temsilcileri, eğer bir araya gelecekse, bu etnik bölücü terörün kökünün kazınması amacına dönük olarak gerçekleşmelidir. Uludere'ye birlikte gitmeyi planlayan AKP ile CHP, asıl terörle mücadele amacıyla müşterek bir çaba içinde hareket edecek iradeyi göstermelidir.
MHP, hunhar cinayetlerini sürdüren kanlı örgütün tümüyle tasfiye etmeye yarayacak ve bölücülüğün besin kaynaklarını kurutacak her girişim ve teklife açık olup bunlara destek vermeye ne pahasına olursa olsun hazırdır. Maksat çözüm ve huzuru temin etmek ise herkes bölücü terörün yok edilmesi amacına baş koymalı ve bu hedefe samimiyetle eğilmelidir.
Bilinmelidir ki MHP, PKK'nın hain tekliflerini allayıp pullayıp kabul ettirmeye çalışan hiç kimseye boyun eğmeyecek, iradeli ve omurgalı tavrından ödün vermeyecektir.
Bu durum ışığında partimizin sözde Kürt sorunu dahilinde CHP ile görüşmesi, bin yıllık kardeşliği sorun olarak gören sinsi tertip ve önerileri müzakere etmesi asla söz konusu olmayacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:49
Anahtar Kelimeler:
MHP
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