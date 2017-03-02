Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89675
ALTIN
146.944
DOLAR
3.6811
STERLIN
4.5182
EURO
3.8726
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak

MHP Elazığ İl Başkanı Demir, "Mitinglerin Elazığ'da başlatılması şehrimiz ve teşkilatımız adına bizi onurlandırmıştır." dedi.

MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak

MHP Elazığ İl Başkanı Demir, "Mitinglerin Elazığ'da başlatılması şehrimiz ve teşkilatımız adına bizi onurlandırmıştır." dedi.

02 Mart 2017 Perşembe 15:32
5 Okunma
MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak

MHP, halk oylaması öncesi ilk mitingini 18 Mart'ta Elazığ'da yapacak.

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Merkezince 9 ilde miting yapılmasının kararlaştırdığını belirterek, bu kapsamda ilk mitingin 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenleneceğini söyledi.

Miting gününün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümüne denk geldiğini aktaran Demir, "İnşallah bizler de mitingimizi muhteşem bir şekilde gerçekleştirip, kutlu yürüyüşün meşalesini Elazığımızda Çanakkale ruhuyla tutuşturup Türk milletinin geleceğine ışık tutmasına vesile olacağız. MHP'nin ilk mitinginin Elazığ'da başlatılması şehrimiz ve teşkilatımız adına bizi onurlandırmıştır." dedi.

Demir, salon programları kapsamında ise 11 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün katılımıyla genişletilmiş siyasi bilgilendirme toplantısı yapılacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPHalk OylamasıMitingMHP Elazığ İl BaşkanıElazığ Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"
"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"
CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı
CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak
"Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir"
"Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir"
'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'
'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'
'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'
'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ