MHP ilk mitingini Elazığ'da yapacak

MHP, halk oylaması öncesi ilk mitingini 18 Mart'ta Elazığ'da yapacak.

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Merkezince 9 ilde miting yapılmasının kararlaştırdığını belirterek, bu kapsamda ilk mitingin 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenleneceğini söyledi.

Miting gününün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümüne denk geldiğini aktaran Demir, "İnşallah bizler de mitingimizi muhteşem bir şekilde gerçekleştirip, kutlu yürüyüşün meşalesini Elazığımızda Çanakkale ruhuyla tutuşturup Türk milletinin geleceğine ışık tutmasına vesile olacağız. MHP'nin ilk mitinginin Elazığ'da başlatılması şehrimiz ve teşkilatımız adına bizi onurlandırmıştır." dedi.

Demir, salon programları kapsamında ise 11 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün katılımıyla genişletilmiş siyasi bilgilendirme toplantısı yapılacağını kaydetti.