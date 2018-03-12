CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP-MHP birlikteliği 50+1 değil şu anda 45'i geçemiyor, bunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcu Arda Turan'ın nikahına sivil plakalı araçla gittiğini, burada bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı forslu aracıyla AK Parti'nin il kongresine, genel merkezine gitmesini eleştiren Özel, Arda Turan'ın düğününe ise resmi araçla gidilebileceğini belirterek, "Maalesef bir doğruyu yapayım derken, jest niteliğinde bir iş yapayım diye işin doğrusunu yanlış yerde, yanlışı ise başka yerde yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta Genel Kurulda görüşülmeye başlandığını hatırlatan Özel, siyasi ittifaklara karşı olmadıklarını ancak teklifle, ittifak yapanlara avantaj sağlandığını iddia etti.

Baraj sorunu çözülmediği için ittifak yapan bir partinin yüzde 1 oyla Meclise girebileceğini ancak ittifak yapmayan partinin yüzde 9,9 oyla Meclis dışı kalacağını aktaran Özel, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirdi.

Komisyonda seçime katılacak partilerin dinlenmesini istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini, değişiklik olursa bunun Genel Kurulda yapılacağının söylendiğini belirten Özel, değişiklik taleplerini ısrarla Genel Kurulda dile getireceklerini ifade etti.

Teklife ilişkin "Noktasına ve virgülüne dokundurtmadan geçirteceğiz." şeklinde bir anlayış bulunduğunu öne süren Özel, eskiden AK Parti bu tip bir dil kullanırken, perşembe günü MHP'nin de "aynı şekilde geçecektir" diyerek, Genel Kurul çalışmasını hiçleştirdiğini, bunun da "şık olmadığını" söyledi.

MHP Grubu'nun CHP'den seçim güvenliğine ilişkin raporu oda görevlisi aracılığıyla istettiğini belirten Özel, daha sonra MHP'den "Görevli bizim görevlimiz, kendi merakından istemiştir." şeklinde açıklama yapılarak, büyük bir ciddiyetsizliğe imza attığını iddia etti.

Özel, AK Parti'nin ise randevu verdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra "geldikleri gibi gittiler." şeklinde açıklama yaptığını aktardı.

Bu sözü, Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman ordulara söylediğini anımsatan Özel, "Ayıptır, utanılacak iştir, bir ana muhalefet partisine işgal orduları için söylenmiş bir sözü söylemek gerçekten, bırakın nezaketi ne vicdanla ne ahlakla bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

"Milletten özür dilemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "200 yıldır bu millete istikamet dayatılıyor" söylediğini iddia eden Özel, "Şimdi başka bir Sened-i İttifak var. Ne diyorlar 'Seçimlerin 7'inci günü partiler aralarındaki ittifakın belgesini YSK'ya sunacaklar' diyor. Yeni bir ittifak senedi, rövanş senedi, neden rövanş alıyor? Demokrasiden." dedi.

"Demokrasiye geçişten hesap soran bir ittifakın Meclisi yetkisiz ve etkisizleştirdiğini" savunan Özel, MHP Afyonkarahisar Milletvekil Mehmet Parsak'ın "İttifak 15 Temmuz'da tankın üstünde kuruldu." sözünü anımsatarak, 15 Temmuz'da MHP ya da AK Parti'li bir milletvekilini tankın üzerinde görmediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Meclise gitme talimatı verdiğini aktaran Özel, Parsak'ın milletten özür dilemesini istedi.

"Baraj ittifakı, küfür ve hakarette ortaklaşmayı kendisine birinci hedef yapmış"

Özel, bir basın mensubunun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "genel başkan müsveddesi" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kendi kalitesi ve kalibresini ortaya koymuş. Baraj ittifakı, küfür ve hakarette ortaklaşmayı kendisine birinci hedef yapmış durumda. Demek ki söyleyecek başka başka bir kelime yok hakarete sığınıyorlar." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 2019'da orada durabilmesi, seçimin ancak 3 Kasım'da yapılmasıyla mümkün, öne çekerse, cumhurbaşkanı değişecek, biliyor, rakamlar onu gösteriyor, ondan fırça atıyor. 'Benim seçimlerimi neden öne çekiyorsun, görev süremi niye bitiriyorsun' diyor. O da biliyor, seçimi kazanamayacağını. 50+1 olmuyor, topluyorlar, topluyorlar, büyümüyor küçülüyorlar. MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP-MHP birlikteliği 50+1 değil şu anda 45'i geçemiyor, bunu hepimiz biliyoruz."