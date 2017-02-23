MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Sizin boyunuzun ölçüsünü 15 Temmuz'da millet almadı mı?

ANKARA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Biri çıkmış 'kongreyi toplayın da boy ölçümüzü alın' diyor. Sizin boyunuzun ölçüsünü 15 Temmuz'da millet almadı mı? Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kurun partinizi de görelim boyunuzun ölçüsünü." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP'nin her devirde siyasi saldırıların hedefi olduğunu, içten çökertilmeye çalışıldığını belirtti. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin hafızada durduğunu bildiren Büyükataman, 12 Eylül askeri darbesi sonrası ülkücü hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için de bir çok oyuna başvurulduğunu hatırlattı.

Büyükataman, 1992'deki ülkücü harekette yaşanan kırılma ve kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçirildiğini çok iyi bildiklerini aktarırken, "Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde 'hayır' koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma hayırsızlıktır. Bu davaya bir kez olsun hayırlı olmayanlar 'hayır'cı olsalar ne çıkar?" ifadesini kullandı.

İsmet Büyükataman, şöyle devam etti:

"Biri çıkmış 'kongreyi toplayın da boy ölçümüzü alın' diyor. Sizin boyunuzun ölçüsünü 15 Temmuz'da millet almadı mı? Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kurun partinizi de görelim boyunuzun ölçüsünü. 15 Temmuz darbe planını aylar öncesinden, günler öncesinden bilen FETÖ mensuplarının tamamı niçin MHP kongresinde taraf olup, seferberlik ilan edip 'kınalı yapıncak'ı desteklemiştir? Soru bu kadar basittir. 15 Temmuz darbe girişimini yapanların kendine 'Yurtta Sulh Konseyi' demesiyle, 'kınalı Yapıncak'ın MHP kongresi yaptırmak için Türkiye'yi gezerken her gittiği il ve ilçede 'MHP iktidarında Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini hayata geçireceğiz' cümlesini kurması tesadüf müdür? MHP, bu davanın asli sahibi ülkücü neferlerin çelik gibi sağlam iradesi sayesinde bütün bu siyasi hesapları ve tezgahları boşa çıkarmış, karşı karşıya bırakıldığı bu badireleri atlatarak siyasi varlığını sürdürmüştür. Hayatlarında MHP'ye hayrı dokunmamış, anılarımızı paylaşmamış, ülkülerimizi anlamamış, mücadelemize katılmamış, katılsa bile hep kenarda durmuş zihniyeti kömürleşmiş, kalbi taşlamış güruh kendilerine başka meşguliyet bulmalıdır."

MHP'nin ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesi olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır." ifadesini kullandı.