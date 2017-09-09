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MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ziyaret ettiği Isparta Belediyesi'ne ait "El izi" mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ziyaret ettiği Isparta Belediyesi'ne ait "El izi" mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:17
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MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliIsparta Belediyesi'ni ziyaret ederek, "El izimağazasının açılış kurdelesini kesti.

Bahçeli, bazı açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere karayoluyla Isparta'ya geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda partililer tarafından karşılanan Devlet Bahçeli, ardından Isparta Belediyesi'ne geçti.

Burada da mehteran takımıyla karşılanan Bahçeli, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, yürüyerek belediyenin meslek eğitim kurslarında yapılan ürünlerin satıldığı "El izi" mağazasına geldi.

Partililerle fotoğraf çektiren Bahçeli, açılış kurdelesini kestiği mağazayı gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BahçeliEl Izi MağazasıÖnce Vatan Gazetesi
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