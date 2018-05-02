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MHP'den Cumhurbaşkanlığı adayı için karar

MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

MHP'den Cumhurbaşkanlığı adayı için karar

MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:46
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MHP'den Cumhurbaşkanlığı adayı için karar

MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPMHP TBMM GrubuRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Adayı
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ