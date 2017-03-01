Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88293
ALTIN
145.718
DOLAR
3.6384
STERLIN
4.4992
EURO
3.8324
İhracat yüzde 5,1 arttı
İhracat yüzde 5,1 arttı
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor

'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, "MHP'de kişisel çekişmelere dayalı muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil." dedi.

'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, "MHP'de kişisel çekişmelere dayalı muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil." dedi.

01 Mart 2017 Çarşamba 11:37
15 Okunma
'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "MHP tabanının, tam olarak Anayasa değişikliğini benimsemediği iddiası ve MHP'deki muhaliflerin durumu" hakkında, açıklamalarda bulundu.

MHP de bazı muhalifler ve onları sembolize eden bazı isimler olduğunu belirten Bostancı, "Bunların gücü ve etkisi nedir bilmiyoruz, sadece birtakım isimlerin ortaya çıktıklarını ve MHP yönetimine karşı muhalefet hareketini örgütlemeye çalıştıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bostancı, MHP'nin, Türkiye siyasetinin 100 küsur yıllık tarihinde çok temel damarlardan birini teşkil ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü MHP'nin kurumsal yapısı da bu milliyetçi damarın siyasi temsilcidir. Şimdiye kadarki çizgisi son derece açık ve belli. Bu çerçevede baktığımda ben MHP tabanının çok büyük bir kısmının mevcut kurumsal yapı etrafında olduğunu düşünüyorum. Elbette siyasi partilere zaman zaman itiraz eden ve muhalefeti örgütlemeye çalışan çevreler olur, MHP'de de böyle bir çevre var. Bunların çok fazla derinliği olduğunu, geniş bir çevreyi temsil ettiklerini düşünmüyorum.

Muhalifler neye itiraz ediyorlar, ne tür bir ideolojik ayrışma, milliyetçiliğe ilişkin ne tür bir farklı yorum, Türkiye'nin geleceğine dair MHP'nin yaklaşımından daha farklı söyledikleri nedir? Kişiye dayalı bir muhalefet yürütüyorlar. Sayın Bahçeli'nin şahsına yönelik itiraz çerçevesinde bir muhalefet yürütüyorlar ki buna muhalefet demek, bunun arkasını birtakım fikriyatla doldurmak bana çok mümkün gibi gözükmüyor. Kişisel çekişmelere dayalı bir muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMHPBostancıNaci Bostancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'
'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Grubu referandum için toplanacak
''Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi?' diye referanduma gidelim'
''Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi?' diye referanduma gidelim'
"Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar"
"Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar"
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek
CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ