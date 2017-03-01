'MHP'de muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "MHP tabanının, tam olarak Anayasa değişikliğini benimsemediği iddiası ve MHP'deki muhaliflerin durumu" hakkında, açıklamalarda bulundu.

MHP de bazı muhalifler ve onları sembolize eden bazı isimler olduğunu belirten Bostancı, "Bunların gücü ve etkisi nedir bilmiyoruz, sadece birtakım isimlerin ortaya çıktıklarını ve MHP yönetimine karşı muhalefet hareketini örgütlemeye çalıştıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bostancı, MHP'nin, Türkiye siyasetinin 100 küsur yıllık tarihinde çok temel damarlardan birini teşkil ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü MHP'nin kurumsal yapısı da bu milliyetçi damarın siyasi temsilcidir. Şimdiye kadarki çizgisi son derece açık ve belli. Bu çerçevede baktığımda ben MHP tabanının çok büyük bir kısmının mevcut kurumsal yapı etrafında olduğunu düşünüyorum. Elbette siyasi partilere zaman zaman itiraz eden ve muhalefeti örgütlemeye çalışan çevreler olur, MHP'de de böyle bir çevre var. Bunların çok fazla derinliği olduğunu, geniş bir çevreyi temsil ettiklerini düşünmüyorum.

Muhalifler neye itiraz ediyorlar, ne tür bir ideolojik ayrışma, milliyetçiliğe ilişkin ne tür bir farklı yorum, Türkiye'nin geleceğine dair MHP'nin yaklaşımından daha farklı söyledikleri nedir? Kişiye dayalı bir muhalefet yürütüyorlar. Sayın Bahçeli'nin şahsına yönelik itiraz çerçevesinde bir muhalefet yürütüyorlar ki buna muhalefet demek, bunun arkasını birtakım fikriyatla doldurmak bana çok mümkün gibi gözükmüyor. Kişisel çekişmelere dayalı bir muhalefet hareketinin başarılı olması mümkün değil."