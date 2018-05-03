MHP'de kadın ve genç adaylar ön planda

MHP'nin 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesi, Genel Başkan Bahçeli'nin, kadın ve genç adayların teşvik edilmesi talimatı çerçevesinde şekillenecek.

Partide, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu, yarından itibaren adayları incelemeye başlayacak.

Parti, incelemenin ardından oluşacak aday listesinde, diğer seçimlere oranla kadın ve genç adaylara daha çok yer verecek.

600 adayın bulunacağı liste, çok sayıda kadın, genç ve tecrübeli siyasetçiden teşekkül olacak.

İlk sinyal kurultayda verildi

Parti yetkilileri, MHP'de bundan sonraki süreçte, teşkilatta kadın ve gençlerin ağırlıkta olacağı sinyalinin 12. Olağan Büyük Kurultay'da verildiğini ve bu kapsamda, Merkez Yönetim Kuruluna 13 kadın ve çok sayıda ülkü ocaklarından yetişmiş genç üyenin girdiğini vurguladı.

MHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimde de aynı istikamette hareket edeceği ifade edilirken, aday listesinin Bahçeli'nin "kadın ve gençlerin teşvik edilmesi" hassasiyeti ve talimatı anlayışı çerçevesinde şekilleneceği bildirildi.