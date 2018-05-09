Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101436
ALTIN
180.102
DOLAR
4.2645
STERLİN
5.7953
EURO
5.0655
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulacak listede FETÖ üyesi ya da terör örgütü ile bağlantılı kişilerin yer almaması için aday adaylarının yanı sıra bunlara referans olan isimlere ilişkin de inceleme yapıyor.

MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulacak listede FETÖ üyesi ya da terör örgütü ile bağlantılı kişilerin yer almaması için aday adaylarının yanı sıra bunlara referans olan isimlere ilişkin de inceleme yapıyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:31
18 Okunma
MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylarının yanı sıra başvurulardaki referanslara da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) taraması yapıyor.

Parti, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.

Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

Bahçeli bizzat tahkikat yaptırıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPYSKFETÖFETÖ Taraması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı
İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı
Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok
Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok
Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret
Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret
'Gıda israfı müfredata konulsun'
'Gıda israfı müfredata konulsun'
"Babanızdan hızlı gitmemesini isteyin"
"Babanızdan hızlı gitmemesini isteyin"
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son gün
"Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur"
"Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur"
Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki
MHP'nin seçim müzikleri belirlendi
MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ