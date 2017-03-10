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MHP'de 4 isim ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MHP'de 4 isim ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

10 Mart 2017 Cuma 12:23
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MHP'de 4 isim ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu ,Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. 

AA

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