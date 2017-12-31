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MHP 2018’de de çekinmeyecektir

MHP Grup Başkanvekili Usta: 2018 yılında da MHP elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir

MHP 2018’de de çekinmeyecektir

MHP Grup Başkanvekili Usta: 2018 yılında da MHP elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir

31 Aralık 2017 Pazar 19:42
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MHP 2018’de de çekinmeyecektir
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MHP Grup Başkanvekili Usta, "2018 yılında da MHP ülkemiz, soydaşlarımız ve Müslümanlar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2017 yılının hem içeride hem dışarıda mücadelelerle geçtiğini ve zor bir yıl olduğunu belirtti.

Vatana yönelik hain emellerin yerli ve yabancı iş birlikçileri sayesinde alenen ortaya çıktığı bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Usta, "Terörle mücadele esnasında şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 2017 yılında da bölge ve ülkenin sorunları hakkında çözüm önerilerini her zaman dile getirdiklerini ve çözümleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine işaret eden Usta, MHP olarak hiçbir zaman sadece siyaset yapmak için konuşmadıklarını, eleştirdikleri veya dile getirdikleri her sorunun ardından çözüm önerilerini de sunduklarını, 2018 yılının da bu şekilde geçeceğine inandığını belirtti.

Kudüs'te, Kerkük'te, İdlib'de soydaşların ve Müslümanların hakim olduğu coğrafyalarda 2017 yılında da oyunlar oynandığına dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Kerkük özelinde her zaman sözde referandum karşısında tavır takındık. Kudüs için 'Ortadoğu'nun namusudur, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir.' dedik. İdlib'de zehirli gaz kullanımına ilişkin, 'Dünya seyirci maalesef. O yüzden Türkiye güçlü olmalı. Etrafımızda adalet istiyorsak, Türkiye'yi daha güçlü kılmamız lazım. Bütün gayretlerimiz de Türkiye'nin daha güçlü olması içindir.' dedik. 2018 yılında da MHP ülkemiz, soydaşlarımız ve Müslümanlar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir."

Ekonomiyle ilgili gelişmelere de değinen Erhan Usta, şunları kaydetti:

"2017 yılına yüzde 8,6 enflasyon ile başlamıştık, 2018'e yüzde 13 enflasyon ile giriyoruz. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri ve kredi garanti fonu kefaletleri ile ekonomimin çarkları hızlanmış olsa da 2018 bütün zorlukları ile bizleri bekliyor. Ekonomi yönetimi kapsamında bulunan bütün kurum ve kuruluşların 2018'de zorluklara ciddiyetle yaklaşarak, analitik çözümler geliştirmeleri gerekmektedir. Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, 2018'in barışa, birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erhan UstaMHP
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