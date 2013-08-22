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MGK'dan BM'ye çağrı

MGK bildirisinde, Suriye'deki kimyasal silah saldırısı ile Mısır'daki barışçıl gösterilere müdahaleler kınanarak BMGK ve uluslararası topluma harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

MGK'dan BM'ye çağrı

MGK bildirisinde, Suriye'deki kimyasal silah saldırısı ile Mısır'daki barışçıl gösterilere müdahaleler kınanarak BMGK ve uluslararası topluma harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:16
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MGK'dan BM'ye çağrı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ağustos ayı olağan toplantısının ardından yayımlanan bildiriye göre, toplantıda, halkın huzur ve güvenliğini ilgilendiren iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak görüşüldü. Toplantıda, bu kapsamda alınan ve ilave olarak alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

MGK bildirisinde, "Güney sınırımızda güvenlik sorunları ve huzursuzluklara neden olan kaçakçılık faaliyetleri ve bu konuda alınan önlemler gözden geçirilmiştir" denildi.

Toplantıda, Suriye ve Mısır'daki gelişmelerin de ele alındığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye rejim güçlerince bu sabah Şam'ın çeşitli semtlerine kimyasal silah kullanmak suretiyle yapıldığı değerlendirilen saldırılarda yüzlerce masum sivilin katledilmesi şiddetle kınanmıştır. Rejimin kendi halkına karşı her türlü hukuki ve insani değerleri hiçe sayarak uygulamakta olduğu şiddet karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Öte yandan ülkede devam eden çatışma ortamının bölgesel güvenlik açısından yarattığı tehditler kapsamlı bir şekilde incelenmiş, bu çerçevede, ülkemizde barınma merkezlerinde ve yerleşim yerlerinde bulunan ve sayıları 400 bini aşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik tedbirler de görüşülmüştür."

"Irak'ta artış eğilimi gösteren şiddetten duyulan endişe dile getirildi"

Bildiride, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbe ve sonrasındaki gelişmelerin de toplantıda ele alındığı belirtilerek, "Barışçı gösterilere karşı yapılan ve can kayıplarına neden olan müdahaleler kınanmıştır" denildi.

Mısır'da bir an önce barış ve huzur ortamının sağlanması ve kesintiye uğratılan demokratik sisteme dönüş için çağrıda bulunulduğu kaydedilen bildiride, "Yaşanan sorunların bölgemize yönelik muhtemel olumsuz etkilerinden duyulan derin üzüntü ve kaygı ifade edilmiştir" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Irak'ta artış eğilimi gösteren şiddet ve terör eylemlerinden duyulan endişenin de dile getirildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Mevcut sıkıntıların demokratik ve anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasının sadece Irak'ın değil bölgemizin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağına dikkat çekilmiştir.

Ortadoğu barış sürecinde doğrudan müzakerelerin zeminini hazırlamaya yönelik olarak Filistin ile İsrail arasında başlatılan görüşmeler ve barış sürecinin başarısı bakımından önem taşıyan Filistinliler arası uzlaşı çabalarındaki mevcut durum ele alınmıştır."

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
MGKdan BMye çağrı
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