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Mevcut anayasa sistemi Türkiye'de sürekli problem üretiyor

Başbakan Yıldırım, "Mevcut anayasa sistemi maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye'de sürekli bu sistem problem üretiyor." dedi.

Mevcut anayasa sistemi Türkiye'de sürekli problem üretiyor

Başbakan Yıldırım, "Mevcut anayasa sistemi maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye'de sürekli bu sistem problem üretiyor." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 18:35
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Mevcut anayasa sistemi Türkiye'de sürekli problem üretiyor

İZMİR

Başbakan Binali Yıldırımİzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ilçede tarihi bir gün yaşandığını, kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını söyledi. 

Kentsel dönüşüm projesinin 20 bine yakın İzmirli'ye yakışan küçük bir şehir olacağını belirten Yıldırım, yeşil alanları, alışveriş merkezleriyle ve her türlü sosyal donatı alanlarıyla örnek bir çalışma ortaya koyacaklarını ifade etti.

İzmir'deki yapıların yüzde 60'tan fazlasının imarsız, plansız ve şehirciliğe uygun olmayan yapılardan oluştuğunu kaydeden Yıldırım, "Bu çarpık yapılaşmayı İzmir'de tersine döndürecek en önemli projeyi Karabağlar'dan başlatıyoruz. Çünkü Karabağlar İzmir'in en büyük ilçesi. Karabağlar İzmir'in en eski yerleşim yeri. 30 yıllık binaların artık bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Bu binaların mutlaka Karabağlar'da yaşayan benim hemşehrilerimin rahat edeceği, insanca yaşayacağı şekilde bahçesiyle, oyun alanları, otoparkıyla dönüştürülmesi lazım. İzmir deprem bölgesi, dolayısıyla herhangi bir depremde, bir afette can ve mal kaybı olmaması için mutlaka bu değişimi, bu dönüşümü yapmamız gerekiyor." diye konuştu. 

"Engeller olmasaydı bugün bir Türkiye üç Türkiye değil, beş Türkiye olacaktı"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Engeller olmasaydı önümüzde bugün bir Türkiye üç Türkiye değil, beş Türkiye olacaktı. Şimdi biz yolları yaptık, yolları aştık ama bizim gücümüzün yetmediği bir iş var o da anayasa yoludur, anayasa yolunu 16 Nisan'da açmaya hazır mısınız ? Şimdi bu hayırcılar ne diyor biliyor musun, hayırcılar diyor ki 'Efendim biz yol istemiyoruz, yolları yapmayın, arabamız olsun ama yolumuz olmasın, tek şerit gidiş tek şerit geliş bize yeter'. Biz de diyoruz ki 'size yeter belki ama millet yol istiyor, millet geleceğin aydınlık Türkiye'sinin inşa edilmesini istiyor." diye konuştu.

"İktidar artık kapalı kapılar arkasında değil milletin gözü önünde belirlenecek"

Sistemin değişmesiyle iktidarın artık kapalı kapılar arkasında değil milletin gözü önünde belirleneceğine dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Mevcut anayasa sistemi maalesef üzülerek söylüyorum, Türkiye'de sürekli bu sistem problem üretiyor. Bir dönem geliyor, güçlü iktidarlar oluyor, Türkiye kazanıyor ama bu vesayetçiler, darbe zihniyetindeki kesimler hemen bir yolunu bulup bir şekilde halkın seçtiği hükümetleri alaşağı ediyor, maalesef kazancımız, kazandıklarımız elimizden çıkıp gidiyor. Allah'a şükür 15 yıldır AK Parti iktidarda, Recep Tayyip Erdoğan iktidarda, onun arkadaşları iktidarda da istediklerini yapamıyorlar." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAnayasa
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