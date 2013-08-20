Metin Turan özgürlüğüne kavuşturulmalı

ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da gerçekleşen darbenin, demokrasi mücadelesini boğduğunu ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Her darbeci ve darbecilerin değirmenine su taşıyanlar gibi, Mısır'da da başta iletişim özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler askıya alındı, her darbecinin yaptığı gibi öncelikle de gazeteciler hedefe oturtuldu, AA ile TRT muhabirleri de gözaltına alındı, ulusal ve uluslararası boyutta halkın haber alması, gerçekleri öğrenmesi engellenmeye çalışıldı" değerlendirmesinde bulundu.



Bu olumsuz gelişmeler yaşanırken AA muhabiri Hibe Zekeriye'nin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Zekeriye'ye, ailesi ve meslektaşlarına gözaydınlığı diledi.



Kılıçdaroğlu, "Öte yandan gözaltına alınan TRT muhabiri Metin Turan'dan hala haber alınamadı. Metin Turan en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturulmalı ve bu arada sağlık durumu hakkında da ailesiyle meslektaşları bilgilendirilmelidir" ifadelerini kullandı.





AA