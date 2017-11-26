MERAL AKŞENER “İYİ”LERLE MARDİN'İ FETHETTİ!

HABER: Özcan PEHLİVANOĞLU

Yurt gezilerini sürdüren ve bu kapsamda Mardin'e giden Meral Akşener ve İYİ Partililer Mardin'de büyük bir ilgi ile karşılandı...

Başta Akşener olmak üzere tüm parti yöneticileri ve kurucular Mardin'e dağılarak sorunları dinlediler.

İşsizlik, sanayinin durması, hayvancılığın ve tarımın çöküşü, gençlerin işsizliği, pahalılık ve terör halkın başlıca sorunları...

Gösterilen ilgi, bize Akşener'in cumhurbaşkanlığının en büyük adayı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki hafta Akşener Artvin'de, yürüyüş sürüyor ve kervan büyüyor..

Bize yüreğini ve evini açan Mardinlilere sonsuz teşekkürler..

Son söz Meral Akşener'in Mardin'de söylediği “Akp'yi kadınlar iktidar yaptı, İYİ Parti kadınları iktidar yapacak” olsun..