Memleketin gelişmesini kim istemez? Herkes ister

İSTANBUL

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, merhum Başbakan Adnan Menderes'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Türkiye siyasi tarihinde bir kara lekedir bir başbakanın asılması. Olacak iş değildir. Maalesef, 3 değerli insan asıldı. 27 Mayıs, siyasi hayatta bir lekedir. 27 Mayıs'ı bu idamlarla lekelendiren o yüksek adalet divanı denilen mahkeme, kanaatimi söylüyorum, muhakeme edilmelidir." dedi.

Kahraman, İlim Yayma Vakfı ile Vefa İlim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen "İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması"na katıldı.

Toplantıya şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı ile annesi Saadet Kiraz'ın da katıldığını belirten Kahraman, onların şahsında tüm şehitleri minnetle andığını söyledi.

Kahraman, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Cumhuriyetin demokrasiyle tanıştığını, İlim Yayma Cemiyeti'nin 1950 yılında kurulduğunu ifade ederek, bir ülkede ne kadar çok dernek varsa o kadar fazla da hürriyetin bulunduğunu kaydetti.

Darbe dönemlerinde kapanan derneklerin hürriyet dönemlerinde açıldığını aktaran Kahraman, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunda Türkiye'nin demokrasiye kavuşmasının yer aldığını, ülkedeki tüm derneklerin anasının bu cemiyet olduğunu dile getirdi.

Kahraman, Celalettin Ökten'in imam hatiplerin açılması için çalıştığını belirterek, Ökten'in bunun için Ankara'ya gittiğini ancak Talim ve Terbiye Kurulu'nun, kanunen uygun olmadığını bildirmesi üzerine imam hatiplerin açılmasına müsaade edilmediğini anlattı.

Ökten'in ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes'le görüştüğünü dile getiren Kahraman, "Adnan Menderes çok değerli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye siyasi tarihinde bir kara lekedir bir başbakanın asılması. Olacak iş değildir. Maalesef, 3 değerli insan asıldı. 27 Mayıs, siyasi hayatta bir lekedir. 27 Mayıs'ı bu idamlarla lekelendiren o yüksek adalet divanı denilen o mahkeme, kanaatimi söylüyorum, muhakeme edilmelidir. Turgut Özal, bu üç cenazeyi getirdi, Topkapı'ya defnetti." diye konuştu.

Kahraman, Adnan Menderes'in talimatı üzerine imam hatiplerin açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İyi adamdı, çok değerli bir insandı. Bu değerli insanlardan Türkiye'yi mahrum bırakıyorlar. Emsalleri var. Kim ki bir emek vermekte ve Türkiye'yi büyütmekte, hemen önü kesilir. Ama kesemediler. 15 Temmuz buydu. Cumhurbaşkanımızın önünü kesmek istemişlerdi. Millet 'dur' dedi. Ne yazık ki o gün, bugünkü gibi sivil toplum kuruluşları yoktu. Ama bugün basın da var sivil toplum kuruluşları da var. Herkes ne olduğunun farkında. O gün, bugünkü gibi iletişim imkanları da yoktu."

"Türkiye bugün var ve dimdik yürüyor"

TBMM Başkanı Kahraman, eğitime verilen emeğin boşa gitmeyeceğine işaret ederek, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini söyledi.

"Bugünleri düşünüyor muydunuz?" sorularıyla karşılaştığını ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Niye düşünmeyecekmişiz? Benim bir dedem Yemen'de, bir dedem Kafkasya'da şehit... Benim Hasan dayım, Sarıkamış'ta yatıyor. Bu bayraktaki kırmızı kan benim, bizim, hepimizin. Bu devlet bizim. Sürü ters dönmüştü. Sürü ters dönünce ne olur? Aksak, topal, hasta koyunlar öne geçer. Sürü ters dönmüştü. Fakat o diri her zaman yerini alır ve sürü yerini bulur. O noktaya geldik. Türkiye bugün büyük bir ülke. Dün bir milyon dolar için Lüksemburg'a avuç açan Türkiye, bugün dünyada milli gelire göre en fazla yardım eden ülke, dış yardımı en fazla olan ülke. Bütçeye göre de Amerika'dan sonra ikinciyiz dünyada."