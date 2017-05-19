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"Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yönelik FETÖ operasyonuna ilişkin, "Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz." dedi.

"Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yönelik FETÖ operasyonuna ilişkin, "Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz." dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma 15:48
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"Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanlığının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği yürüyüşe katıldı. 

CHP Ankara İl Bakanlığı'nın Güvenpark'taki binası önünde toplanan ve buradan Anıtkabir'e doğru yola çıkan gençlerle bir süre yürüyen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bütün engellemelere karşın 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını, gençlerle beraber olmaktan, onlarla yürümekten son derece memnun olduğunu söyledi.

"Bu sabah aldığı haberin kendisini gerçekten yaraladığını" dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Sözcü'ye yapılan operasyon, Türkiye'ye yapılan operasyondur. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz. Dolayısıyla buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Onların yanında olduğumuzu her yerde ifade ettik, her ortamda ifade ettik. Yine onların yanına giderek ifade etmeye devam edeceğim.

Buradan bu bayram günü, bütün yargı mensuplarına çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz, sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vazgeçin ve Türkiye'ye adalet dağıtın. Eğer siz adalet dağıtamazsanız, devleti çökertirsiniz." 

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve bazı CHP milletvekilleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sözcü gazetesine yönelik soruşturma başlatılmasının ardından gazetenin Ankara bürosunu ziyaret etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluSözcü GazetesiFETÖSözcü Gazetesine Yönelik FETÖ Operasyonu
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