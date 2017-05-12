Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94978
ALTIN
141.074
DOLAR
3.5662
STERLIN
4.5944
EURO
3.8952
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
Meclisten 'engelli haritası'
Meclisten 'engelli haritası'
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar

Meclisten 'engelli haritası'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla "engelli haritası" oluşturacak.

Meclisten 'engelli haritası'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla "engelli haritası" oluşturacak.

12 Mayıs 2017 Cuma 12:57
26 Okunma
Meclisten 'engelli haritası'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla "engelli haritası" hazırlamak için çalışma başlattı.

Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu anımsattı.

''Nüfus ve Konut Araştırması 2011 Yılı" sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 6,6'sının en az bir engeli bulunduğunu belirten Katırcıoğlu, engelli bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerden diğer bireyler gibi tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etme ve insan onuruna olan saygıyı güçlendirmenin en temel görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Bu amaç doğrultusunda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde, "Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyonu" kurulduğunu anımsatan Katırcıoğlu, alt komisyon toplantılarına, engelli konusuyla ilgili tüm paydaşların davet edilerek, engellilere yönelik ayrımcılık, toplumsal bilinci yükseltme, erişebilirlik, yaşam hakkı, risk durumları ve insani açıdan acil durumlar, adalete erişim, sosyal hayata uyum, bakım, siyasal hayata katılım gibi konuların ele alındığını söyledi. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un alt komisyonun başkanı olduğunu hatırlatan Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonda, engelli haritasına ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Türkiye için acilen bir engelli haritası oluşturmak gerekiyor. Türkiye'de hangi bölgede hangi şehirde, ne kadar engellimiz var, bunların cinsiyeti yaş aralığı, engelli oranları nedir? Bunun envanterinin sağlıklı olarak oluşturulması gerekiyor. Burada, engellilere nasıl sosyal yardım politikaları gidiyor, giden yardımlar ne kadar etkin ve kişinin ihtiyacını karşılıyor, geri dönüşlerin alınabileceği bir mekanizmanın, bir iletişim ağının oluşturulması lazım. Buna ilişkin TÜİK ile bir ön görüşme yaptık, görüşmeler devam ediyor. Bir çalışma başlatacağız. Alt fizibilite çalışması yaptık. Dünyada da bir engelli haritası oluşturma süreci başladı. Biz, Türkiye'de bunu daha önce yapmak istiyoruz ki sosyal politikalarımızı doğru kurgulayalım ve etkin bir sosyal politikalarla ihtiyaçları doğru karşılayalım."

"Engelli haritası"nı oluşturabilmek için Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar ve Adalet bakanlıkları ile diğer paydaşlarla ortak bir sistem kurmak gerektiğine dikkati çeken Katırcıoğlu, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği KomisyonuEngellilerEngelli Haritası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li milletvekillerinden Başbakan Yıldırım'a mektup
CHP'li milletvekillerinden Başbakan Yıldırım'a mektup
Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist ve Demokratlar Grubu ile görüştü
Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist ve Demokratlar Grubu ile görüştü
"Vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız"
"Vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız"
"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"
"PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmemiz mümkün değil"
"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"
"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"
CHP'de parti sözcüsü Tezcan oldu
CHP'de parti sözcüsü Tezcan oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ