Meclisten 'engelli haritası'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla "engelli haritası" hazırlamak için çalışma başlattı.

Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu anımsattı.

''Nüfus ve Konut Araştırması 2011 Yılı" sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 6,6'sının en az bir engeli bulunduğunu belirten Katırcıoğlu, engelli bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerden diğer bireyler gibi tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etme ve insan onuruna olan saygıyı güçlendirmenin en temel görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Bu amaç doğrultusunda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde, "Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyonu" kurulduğunu anımsatan Katırcıoğlu, alt komisyon toplantılarına, engelli konusuyla ilgili tüm paydaşların davet edilerek, engellilere yönelik ayrımcılık, toplumsal bilinci yükseltme, erişebilirlik, yaşam hakkı, risk durumları ve insani açıdan acil durumlar, adalete erişim, sosyal hayata uyum, bakım, siyasal hayata katılım gibi konuların ele alındığını söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un alt komisyonun başkanı olduğunu hatırlatan Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonda, engelli haritasına ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Türkiye için acilen bir engelli haritası oluşturmak gerekiyor. Türkiye'de hangi bölgede hangi şehirde, ne kadar engellimiz var, bunların cinsiyeti yaş aralığı, engelli oranları nedir? Bunun envanterinin sağlıklı olarak oluşturulması gerekiyor. Burada, engellilere nasıl sosyal yardım politikaları gidiyor, giden yardımlar ne kadar etkin ve kişinin ihtiyacını karşılıyor, geri dönüşlerin alınabileceği bir mekanizmanın, bir iletişim ağının oluşturulması lazım. Buna ilişkin TÜİK ile bir ön görüşme yaptık, görüşmeler devam ediyor. Bir çalışma başlatacağız. Alt fizibilite çalışması yaptık. Dünyada da bir engelli haritası oluşturma süreci başladı. Biz, Türkiye'de bunu daha önce yapmak istiyoruz ki sosyal politikalarımızı doğru kurgulayalım ve etkin bir sosyal politikalarla ihtiyaçları doğru karşılayalım."

"Engelli haritası"nı oluşturabilmek için Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar ve Adalet bakanlıkları ile diğer paydaşlarla ortak bir sistem kurmak gerektiğine dikkati çeken Katırcıoğlu, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.