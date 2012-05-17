Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Meclis'te "Hoşgörü Hareketi" başlatacaklar

AK Parti'li Sait, MHP'li Çirkin ve CHP'li Yalçınkaya, milletvekilleri arasında hoşgörü hareketi başlatmayı kararlaştırdı.

Meclis'te "Hoşgörü Hareketi" başlatacaklar

AK Parti'li Sait, MHP'li Çirkin ve CHP'li Yalçınkaya, milletvekilleri arasında hoşgörü hareketi başlatmayı kararlaştırdı.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:04
532 Okunma
Meclis'te
TİRAN - AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hoşgörü Hareketi'ni, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile kurduklarını söyledi.

''Farklı fikirlerde de olsak hepimiz arkadaşız, kardeşiz, dostuz'' ifadesini kullanan Sait, ''Aramızda dostluk da birlik de beraberlik de var. Meclis'in dışında da Meclis'te de yan yana geleceğiz, oturup çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz ve sorunları konuşup, kendi aramızda istişare yapacağız'' diye konuştu.
Milletvekillerinin yalnızca tartışıp, kavga etmediğini göstermek istediklerini belirten Sait, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Anlaşabildiğimiz şeylerin de olduğunu göstereceğiz. Milletvekillerinin hoşgörü içerisinde anlaşabildiğini ve arkadaş olabileceğini anlatmamız gerekiyor. Gerginliklerin, kavgaların bir tarafa bırakıldığı, kol kola girilen bir Meclis'in olabileceğine ve ortak dilin ortaya çıkarılabileceğine inanıyoruz. Hoşgörü Hareketi'nin içerisinde yer alan 3 siyasi partinin temsilcisi Arnavutluk'ta beraberiz. Ayrıca, Arnavutluk'ta iken Balkan savaşlarının 100. yılında 'hoşgörü ve barış' temalı bir şey yapmak istedik. Bu barışın da meyvesi olarak ortaya çıktı bu Hoşgörü Hareketi.''
Hoşgörü Hareketi'ni üye sayısı anlamında genişletmeyi düşündüklerini belirten Sait, ''Ama gerginlikten yana olmayan milletvekillerine açık olacak sadece. Bazı kanunları oturup görüşeceğiz. Ortak bir noktada buluşmaya çalışacağız. Parti gruplarımıza bilgi vereceğiz'' şeklinde konuştu.
Hoşgörü Hareketi'nin diğer üyeleri MHP'li Çirkin ile CHP'li Yalçınkaya da Meclis'te tartışma ve gerginlik görüntülerinin toplumun her kesimini rahatsız ettiğini dile getirerek, ''Konuşacağız, hoşgörülü olacağız, sorunlara hep beraber çözüm arayacağız'' vurgusu yaptılar.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:05
Anahtar Kelimeler:
Meclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ