TİRAN - AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hoşgörü Hareketi'ni, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile kurduklarını söyledi.



''Farklı fikirlerde de olsak hepimiz arkadaşız, kardeşiz, dostuz'' ifadesini kullanan Sait, ''Aramızda dostluk da birlik de beraberlik de var. Meclis'in dışında da Meclis'te de yan yana geleceğiz, oturup çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz ve sorunları konuşup, kendi aramızda istişare yapacağız'' diye konuştu.

Milletvekillerinin yalnızca tartışıp, kavga etmediğini göstermek istediklerini belirten Sait, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Anlaşabildiğimiz şeylerin de olduğunu göstereceğiz. Milletvekillerinin hoşgörü içerisinde anlaşabildiğini ve arkadaş olabileceğini anlatmamız gerekiyor. Gerginliklerin, kavgaların bir tarafa bırakıldığı, kol kola girilen bir Meclis'in olabileceğine ve ortak dilin ortaya çıkarılabileceğine inanıyoruz. Hoşgörü Hareketi'nin içerisinde yer alan 3 siyasi partinin temsilcisi Arnavutluk'ta beraberiz. Ayrıca, Arnavutluk'ta iken Balkan savaşlarının 100. yılında 'hoşgörü ve barış' temalı bir şey yapmak istedik. Bu barışın da meyvesi olarak ortaya çıktı bu Hoşgörü Hareketi.''

Hoşgörü Hareketi'ni üye sayısı anlamında genişletmeyi düşündüklerini belirten Sait, ''Ama gerginlikten yana olmayan milletvekillerine açık olacak sadece. Bazı kanunları oturup görüşeceğiz. Ortak bir noktada buluşmaya çalışacağız. Parti gruplarımıza bilgi vereceğiz'' şeklinde konuştu.

Hoşgörü Hareketi'nin diğer üyeleri MHP'li Çirkin ile CHP'li Yalçınkaya da Meclis'te tartışma ve gerginlik görüntülerinin toplumun her kesimini rahatsız ettiğini dile getirerek, ''Konuşacağız, hoşgörülü olacağız, sorunlara hep beraber çözüm arayacağız'' vurgusu yaptılar.