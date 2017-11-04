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Mecliste her partiye ayrı renk kartlık

Meclis, siyasi partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "Grup Toplantısı" ibareli kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık bastırdı.

Mecliste her partiye ayrı renk kartlık

Meclis, siyasi partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "Grup Toplantısı" ibareli kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık bastırdı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:38
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Mecliste her partiye ayrı renk kartlık

Meclissiyasi partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "grup toplantısı" ibareli kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık bastırdı. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarından hangisine geldiği belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, siyasi partilerin haftalık grup toplantılarının aynı gün ve birbirini takip eden saatlerde yapılması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı ziyaretçiler için bastırılan "grup toplantısı" ibareli kartlar, her siyasi parti grubu için, farklı renkte plastik kartlığa konulacak.

Renk olarak kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert seçildi. Dört gruba sürekli olarak aynı renk plastik kartlık verilmeyecek, partilere verilecek bu renkli kartlıklar her hafta ya da belli haftalarda değiştirilecek.

Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup toplantılarından hangisine geldiği belli olacak.

Bu uygulamayla; dört siyasi partinin grup toplantıları için her salı Ankara dışından yaklaşık 5-6 bin ziyaretçinin geldiği Mecliste, ziyaretçilerin grup toplantı salonuna girişleri kolaylaştırılarak kontrol altına alınabilecek ve olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilecek.

Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı ile siyasi parti grup yöneticileri bir araya gelerek, partilerin o hafta kullanacağı renge karar verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeclisSiyasi Partilerin Grup Toplantıları
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