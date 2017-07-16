Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105176
ALTIN
139.841
DOLAR
3.5315
STERLIN
4.6352
EURO
4.0468
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve TBMM Başkanvekili Buldan'ın da aralarında bulunduğu 31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 246'ya ulaştı.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve TBMM Başkanvekili Buldan'ın da aralarında bulunduğu 31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 246'ya ulaştı.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:40
9 Okunma
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

TBMM -

HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosya TBMM Başkanlığına sunuldu.

Demirtaş ve Buldan'ın yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan."

Gelen dokunulmazlık dosyalarına göre, en fazla fezlekesi bulunan milletvekili HDP'li Saadet Becerikli. Becerikli'nin 5, HDP'li Aslan'ın 4, HDP'li Demirtaş ve HDP'li Başaran'ın 3'er, HDP'li İrmez'in ise 2 fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 43 fezlekeyle birlikte Meclise ulaşan dosya sayısı 246 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeclisDosyaDokunulmazlıkönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Düşman bellidir kanlı teröristler belirgindir
Bahçeli: Düşman bellidir kanlı teröristler belirgindir
Kılıçdaroğlu: Bu ibret verici olaydan ders almalıyız
Kılıçdaroğlu: Bu ibret verici olaydan ders almalıyız
"16 Temmuzdaki yürüyüşte bütün milletvekillerimizle hazır olacağız"
"16 Temmuzdaki yürüyüşte bütün milletvekillerimizle hazır olacağız"
TÜİK 16 Nisan halk oylaması istatistiklerini açıkladı
TÜİK 16 Nisan halk oylaması istatistiklerini açıkladı
"15 Temmuz hain FETÖ darbesini lanetliyorum"
"15 Temmuz hain FETÖ darbesini lanetliyorum"
"Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmeyi düşünmeyiz"
"Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmeyi düşünmeyiz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ