Meclis tatile hazırlanıyor

Meclis, çalışma süresi uzatılmazsa İçtüzük uyarınca 1 Temmuz'da tatile girecek. TBMM'nin gündeminde çıkarılması gereken önemli düzenlemeler bulunuyor.



AK Parti Grubu, 1 Temmuz'a kadar yasalaştırmayı planladığı tasarı ve teklifler konusunda daha önce CHP, MHP ve BDP'ye bilgi verdi. Şu ana kadar listede yer alan 21 düzenlemeden 9'u yasalaşırken, bazıları komisyon ve genel kurulun gündeminde bulunuyor, ancak bazıları ise henüz Meclise sevk edilmedi.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu'nun 55 maddesinde değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan öneri, AK Parti tarafından grupların görüşüne sunuldu. Uzlaşılması halinde değişiklikler, grupların ortak imzasıyla teklif haline getirilip Meclis Başkanlığı'na sunularak, hızla yasalaştırılması amaçlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bulunan yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hazırlanan 3. Yargı Paketi, amele birliği biriktirme ve yardımlaşma sandığında işveren katkı payının düşürülmesi, Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmasına ilişkin tasarıların yanı sıra komisyonların gündemindeki Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasını içeren yasa tasarısı, ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrı hakkında kanun tasarısının da yasalaştırılması bekleniyor.

Listede bulunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına ilişkin tasarılar ise gündemin ön sıralarına çekilerek bu hafta yasalaştırılması planlanıyor.

Bu düzenlemelerin yasalaştırılması halinde Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmesi hedefleniyor.