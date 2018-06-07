'Meclis ile yürütme arasındaki uyuşma hızlı kalkınmayı sağlayacak'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Meclis ile yürütme arasındaki uyuşma, uzlaşı, ülkenin daha hızlı kalkınmasını, daha güçlü ve doğru kararlar almasını sağlayacaktır." dedi.

Demircan, Durağan Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gösterdiği gelişmenin herkes tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Hükümetleri döneminde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Demircan, "Eskiden hastanelerde özel oda ayrıcalık gerektirirdi. Şehrin önde gelenlerinden, milletvekillerinden aracı bulacaksınız ki özel odada yatacaksınız. Çünkü özel oda yok ama şimdi bütün odaları özel oda yaptık. Özel oda aramaya gerek yok." diye konuştu.

Hastanelerdeki bütün odaların tek ve iki kişilik olduğunu belirten Demircan, şöyle devam etti:

"2002'den 2018'e bunları yaptık. Daha fazlasını yapabilir miydik? Yapardık. Peki neden yapamadık? 23 Nisan 1920'de devletimizin kuruluş adımını attık. Dedik ki biz bu devleti milli egemenlik üzerine kuracağız. Devletin sahibi millet olacak. Devlete para lazım olunca millet veriyor. Devlet tehlike altında olunca yine milletimiz evladını şehit veriyor. Dolayısıyla devletin, ülkenin sahibi millettir. Cumhuriyet rejiminden sonra gelmesi gereken demokrasi idi. İşte Cumhuriyetin ardından Türkiye'de demokrasi biraz gecikti. 1950 itibarıyla demokrasiyle tanıştık ve ülkeye kalkınmaya başladı ama çok geçmedi. 1960 darbesinde millet iradesine silah çekildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli kırılma noktası 1960 darbesidir. Ondan sonra darbelerin arkası kesilmedi."

"Darbecilerin kurduğu sistemle Türkiye yoluna devam edemez"

Türkiye'nin yeni kurulacak sistemle yoluna daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir başkan seçeceğiz ama cumhurbaşkanı ile parlamento arasında güçlü uyum olmalı ki yeni sistemi hiç zaman kaybetmeden kurgulayalım. Mesela şu an ülkemizi güneyden kuşatan terör kuşağını kırmak için karar aldık ve müdahale ettik. Peki Meclis, hükümet ile aynı kararda olmasaydı, karşı çıkanlar olsaydı... Nitekim karşı çıkanlar da oldu. HDP ve CHP karşı çıkıyordu. Çoğunluk onlarda olsaydı orada Türkiye'yi kuşatan terör kuşağına müdahale edemezdik. Çünkü Meclis karar almadan bu müdahaleyi yapamazsınız. Bunun gibi Meclis ile yürütme arasındaki uyuşma, uzlaşı, ülkenin daha hızlı kalkınmasını, daha güçlü ve doğru kararlar almasını sağlayacaktır."

Bakan Demircan, 2002'den 2018'e kadar istikrarın yakalandığına işaret ederek, "Bu süreçte vesayet dayatmalarını yaşadığımız sistem değil de başkanlık sistemi olsaydı altı kat kalkınırdık. Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü olmanın yolu zihniyet değişikliğinden geçiyordu, onu başardık. Yeni bir mekanizma kurarak 'aslolan millettir' dedik. İkincisi sistemdir. Darbecilerin kurduğu sistemle Türkiye yoluna devam edemez. Onun için inşallah 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de daha güzel şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, daha sonra hastanenin açılışını gerçekleştirdi, ardından hasta ziyaretinde bulundu.