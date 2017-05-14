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Meclis HSK üyeliği seçimi için mesai yapacak

Meclis, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği kanununun ilk düzenlemesi olan Hakim Savcılar Kurulu üyeliği seçimi için mesai yapacak.

Meclis HSK üyeliği seçimi için mesai yapacak

Meclis, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği kanununun ilk düzenlemesi olan Hakim Savcılar Kurulu üyeliği seçimi için mesai yapacak.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:03
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Meclis HSK üyeliği seçimi için mesai yapacak

TBMM 

TBMM Genel Kurulu'nda, 16-17 Mayıs Salı ve Çarşamba günü, HSK'ya 7 üyenin seçimi gerçekleştirilecek.

Meclis, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından, 7 üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak.

Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367), bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (330) aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Milyonları ilgilendiren teklif yasalaşacak

Genel Kurulda, 18 Mayıs Perşembe günü ise daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine başlanacak.

Teklifle, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Teklife göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hakim Savcılar KuruluMeclisHSKMesai
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