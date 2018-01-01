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Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı

TBMM Genel Kurulu, 2017 yılında bin 338 saat 44 dakika mesai yaparak, 298 teklif ve tasarıyı kanunlaştırdı. En fazla çalışan komisyon Plan ve Bütçe oldu.

Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı

TBMM Genel Kurulu, 2017 yılında bin 338 saat 44 dakika mesai yaparak, 298 teklif ve tasarıyı kanunlaştırdı. En fazla çalışan komisyon Plan ve Bütçe oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:08
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Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
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TBMMTBMM Genel Kurulu, 2017 yılında bin 338 saat 44 dakika çalışarak, 298 teklif ve tasarıyı yasalaştırdı, 41 de karar aldı.

Derlenen bilgilere göre, TBMM Genel Kurulu, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 118 birleşimde 673 oturum gerçekleştirdi. Bin 338 saat 44 dakika çalışan Genel Kurulda 75 bin 752 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM Başkanlığına yıl içinde 92 tasarı, 467 teklif sunuldu, 298 tasarı ve teklif kanunlaştı. Genel Kurulda, 41 de karar alındı.

En fazla çalışan komisyon: Plan ve Bütçe

Yıl içinde ihtisas ve araştırma komisyonları ise 636 saat 41 dakika mesai yaptı. İhtisas komisyonlarından en fazla çalışan komisyon 333 saat 8 dakika ile Plan ve Bütçe Komisyonu oldu. İkinci sırada Anayasa Komisyonu, üçüncü sırada da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu yer aldı.

4 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına milletvekillerince sunulan 360 sözlü soru önergesinden 70'i cevaplandırıldı. Ayrıca daha önceki yıllarda verilen soru önergelerinden 308'i de yanıtlandı.

Yıl içinde TBMM Başkanlığınca 11 genel görüşme önergesi, 4 gensoru önergesi işleme alındı. Genel Kurulda görüşülen gensorulardan hepsinin gündeme alınması reddedildi.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerce verilen Meclis Araştırması açılması yönündeki 807 önerge işleme alındı; 35 önergenin kabul edilmesiyle 4 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda çölyak, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile bağcılık sektörü ve üzüm üretimi konularında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MesaiYasaMeclis2017TBMM
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