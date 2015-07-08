Meclis Başkanlığı'nın önerisi kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Genel Kurul toplantısının başında bir süre önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için saygı duruşunda bulunuldu.

İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığına atanan Vecdi Gönül'ün atama kararı okunarak, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ardından Gönül kürsüye gelerek yemin etti.

Meclis Başkanı Yılmaz'ın, Meclis Başkanlık Divanı'nın 18 kişiden oluşmasına ilişkin önerisi Genel Kurulun onayına sunularak kabul edildi. Buna göre AK Parti'ye 1 başkanvekili, 4 katip üye, 2 idare amiri, CHP'ye 1 başkanvekili, 2 katip üye, 1 idare amiri, MHP'ye 1 başkanvekili, 1 katip üye, 1 idare amiri ve HDP'ye de 1 başkanvekili, 1 katip üye ve 1 idare amiri düşüyor.

Genel Kurul'da Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmelerine geçildi.