Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Meclis Başkanlığı'nın önerisi kabul edildi

TBMM Başkanlık Divanı'nın 18 kişiden oluşmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

Meclis Başkanlığı'nın önerisi kabul edildi

TBMM Başkanlık Divanı'nın 18 kişiden oluşmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 15:18
506 Okunma
Meclis Başkanlığı'nın önerisi kabul edildi
TBMM

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. 

Genel Kurul toplantısının başında bir süre önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için saygı duruşunda bulunuldu.

İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığına atanan Vecdi Gönül'ün atama kararı okunarak, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ardından Gönül kürsüye gelerek yemin etti.  

Meclis Başkanı Yılmaz'ın, Meclis Başkanlık Divanı'nın 18 kişiden oluşmasına ilişkin önerisi Genel Kurulun onayına sunularak kabul edildi. Buna göre AK Parti'ye 1 başkanvekili, 4 katip üye, 2 idare amiri, CHP'ye 1 başkanvekili, 2 katip üye, 1 idare amiri, MHP'ye 1 başkanvekili, 1 katip üye, 1 idare amiri ve HDP'ye de 1 başkanvekili, 1 katip üye ve 1 idare amiri düşüyor. 

Genel Kurul'da Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmelerine geçildi.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:16
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Meclis Başkanlığının önerisi Kabul Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ