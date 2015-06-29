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Meclis Başkanlığı için oy kullanmayacak

TBMM Başkanlığına aday olan TBMM Geçici Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal, TBMM Başkanlığı için yapılacak oturumu yöneteceğini ancak oy kullanmayacağını bildirdi

Meclis Başkanlığı için oy kullanmayacak

TBMM Başkanlığına aday olan TBMM Geçici Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal, TBMM Başkanlığı için yapılacak oturumu yöneteceğini ancak oy kullanmayacağını bildirdi

29 Haziran 2015 Pazartesi 13:22
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Meclis Başkanlığı için oy kullanmayacak

ANTALYA - CHP milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterilen TBMM Geçici Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçimlerin ardından yaşı en büyük milletvekili olarak TBMM Geçici Başkanı olduğunu anımsatan Baykal, geçici başkanın aday olması ve oy kullanma durumlarını hem TBMM'nin kadrosundaki hem de dışarıdaki hukukçulara incelettiğini söyledi.

Geçici başkanın TBMM adayı olması halinde oturumu yönetmesine engel olacak ne hukuki ne siyasi ne de teamülden kaynaklanan bir örnek olduğunu vurgulayan Baykal, bu nedenle yarınki oturumu yöneteceğini kaydetti.

Yine hukuken bir sorun olmamasına rağmen kendi kararıyla oy kullanmayacağını açıklayan Baykal, "Hukuki bir engel bulunmadığı halde zihinlerde bir tereddüt kalmaması, etik problem anlayışı ortaya çıkmaması için yarın bulunacağım oturumda oy kullanmayacağım. Meclis'i yöneteceğim ama o turlar sırasında ben oy kullanmayacağım, oy kullanma arayışı içine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.


AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:37
Anahtar Kelimeler:
önce VatanDeniz Baykal
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