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Meclis Başkanlığı için 4 aday yarışacak

TBMM Başkanı adaylığı için AK Partili Yılmaz, CHP'li Baykal, MHP'li İhsanoğlu ve HDP'li Fırat başvurdu.

Meclis Başkanlığı için 4 aday yarışacak

TBMM Başkanı adaylığı için AK Partili Yılmaz, CHP'li Baykal, MHP'li İhsanoğlu ve HDP'li Fırat başvurdu.

28 Haziran 2015 Pazar 00:39
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Meclis Başkanlığı için 4 aday yarışacak

TBMM

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, TBMM Geçici Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, TBMM Başkanı adaylığı için başvurdu.

25. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 23 Haziran Salı günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Parlamentoda temsil edilen 4 siyasi partiden de TBMM Başkanı adaylığı için başvuruda bulunuldu. İlk başvuru, 24 Haziran Çarşamba günü MHP'li İhsanoğlu'ndan geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Yılmaz'ın adaylık başvurusu 26 Haziran Cuma günü; CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın adaylık başvurusu 25 Haziran Perşembe günü, HDP Mersin Milletvekili Fırat'ın adaylık başvurusu ise 26 Haziran Cuma günü TBMM Genel Sekreterliğine yapıldı.

TBMM'nin 26. Başkanı'nı seçmek için 30 Haziran Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. İlk iki turda başkan seçilemezse üçüncü ve dördüncü turlar, 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanı'nın seçilmesinin ardından Danışma Kurulunun toplanması ve toplantıda Başkanlık Divanı'nda temsil edilecek TBMM Başkanvekilliği, Katip Üyelik ve İdare Amirliği için dağılım yapılması öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:07
Anahtar Kelimeler:
TBMMSeçimönce VatanBaşkan
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