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Meclis başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Meclis başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:36
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Meclis başkanını seçiyor

TBMM Genel KuruluMeclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Yoklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve 15 milletvekili yerinden söz aldı.

Özkoç, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir televizyon programında Boşnak yurttaşların duygularını inciten sözünden dolayı özür dilemesini ve RTÜK'ün bu programa ceza vermesini istedi.

Yıldırım da adaylardan cezaevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın mesajını okudu.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, yeni seçilecek Meclis Başkanı'ndan, TBMM içinde çocuk hakları ihtisas komisyonu kurulmasına öncülük yapmasını istedi. Bahçekapılı, aday isimlerini okudu.

Genel Kurulda daha sonra 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarışıyor.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonuna giren Kahraman, burada AK Parti'li milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salona partisinin milletvekilleriyle girdi.

Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMTBMM Genel KuruluMeclis Başkanı Seçimi
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