Meclis Başkanı Çiçek'ten ''başörtülü vekil'' yorumu

SİVAS - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bir gazetede başörtüsüyle ilgili yer alan açıklamalarına ilişkin, "Birçok şeyi uzlaşarak çözersek, toleransla çözersek, birbirimize anlayış göstererek çözersek, daha kalıcı olur. Bunun topluma getirisi de öyle olur" dedi.



Çiçek ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 94. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere geldikleri Sivas'ta, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.



Çiçek, ziyaretin ardından bir restoranın girişinde basın mensuplarının, bugün bir gazetede "TBMM'de başörtüsüne Cemil Çiçek yeşil ışık yaktı" şeklinde yer alan haberi hatırlatması üzerine, "Ben uzlaşmaya vurgu yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de bize soru olarak sorulan, toplumun gündeminde sorun olarak bulunan ne varsa bunları, her şeyi kanunla, vesaire ile değil de uzlaşarak çözersek daha kalıcı çözüm olur, daha tutarlı çözümler olur. Ben uzlaşmaya vurgu yapmak adına bana öyle bir soruldu, onu da söyledim" diye konuştu.



Çiçek, şunları kaydetti:



"Türkiye gerçekten belli bir olgunluğa geldi. Bundan 10, 20, 30 sene evvel çok sert tartıştığımız, gerginlik sebebi olan birçok konu, toplumun da bu yöndeki katkısıyla, siyasetçilerimizin bu yöndeki mutabakatıyla, hoşgörüsüyle, toleransıyla kanun çıkmadan, mevzuat çıkmadan pekala bugün toplumun tabii hali olarak bunlar önümüzde duruyor. Onun için birçok şeyi uzlaşarak çözersek, toleransla çözersek, birbirimize anlayış göstererek çözersek daha kalıcı olur. Bunun topluma getirisi de öyle olur. Meseleye öyle bakmak gerekir."



