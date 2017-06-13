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Meclis 15 Temmuz'da olağanüstü gündemle toplanacak

Meclis, FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz için olağanüstü gündemle toplanacak.

Meclis 15 Temmuz'da olağanüstü gündemle toplanacak

Meclis, FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz için olağanüstü gündemle toplanacak.

13 Haziran 2017 Salı 11:37
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Meclis 15 Temmuz'da olağanüstü gündemle toplanacak

MeclisFETÖ'nün başarısız darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz için olağanüstü gündemle toplanacak.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi günü attığı bombaların hedefi olan Meclis, 15 Temmuz Cumartesi olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

TBMM Genel Kurulunda, 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü süresi bitecek olan Olağanüstü Halin (OHAL), söz konusu gün saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile daha uzatılması planlanıyor.

OHAL'in 19 Temmuz günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığına sunulması durumunda, Genel Kurulda 15 Temmuz Cumartesi günü bu tezkerenin görüşülmesi planlanıyor.

Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükümet ve siyasi parti grupları adına 20'şer dakika, şahıslar adına da 10'ar dakika konuşma yapılıyor.

Milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı

AK Parti Grubu, Meclisin bayramdan önce tatile girmesinin planlanması nedeniyle, 15 Temmuz'da Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak için milletvekillerinden imza toplamaya başladı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis tatile girmeden 3 tasarının yasalaştırılması planlanıyor.

Bu tasarılar; 90 maddelik, "zeytin sahalarının yatırıma açılması ile ilgili maddenin" komisyona geri çekildiği sanayi ve üretimin desteklenmesi tasarısı, 9 maddelik Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ve bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sevkedilmesi planlanan, Anayasa değişikliğine uyum amaçlı 50 maddelik Hakimler ve Savcılar Kurulu Tasarısı.

Ayrıca Genel Kuruldaki görüşmelerde tasarılara eklenecek önergelerle, vakıf üniversiteleri olarak Kapadokya Üniversitesi ve Ostim Teknik Üniversitesi, devlet üniversitesi olarak da Güzel Sanatlar Üniversitesi kurulacak.

Bu tasarıların 23 Haziran Cuma gününe kadar yasalaştırılması planlanıyor. TBMM Genel Kurulu, bu tarihe kadar normal mesai günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin yanı sıra cuma-cumartesi-pazar-pazartesi günleri de günlük programlarının bitimine kadar çalışacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeclisFETÖ15 TemmuzDarbe GirişimiAK Parti Grubu
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