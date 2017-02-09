"Malulen emekli olan Meclis değil vesayetçi anlayıştır"

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yapıcı ve toplumun temel ihtiyaçlarını dikkate alan bir süreci izlediklerini belirterek, anayasa değişikliği teklifinin bugün ortaya çıkmadığını, milletin talebi doğrultusunda şekillenen bir teklif olduğunu söyledi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce de siyasiler ve akademik dünyanın bu konuyu tartıştığını hatırlatan Gül, "AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi nereden çıktı?" şeklindeki soruları "abes" bulduğunu ifade etti.

Gül, "Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinden itibaren AK Parti, Tayyip Erdoğan, Menderes ve Özal dönemini çıkarırsak hep istikrarsız hükümetler olmuştur" değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'de hükümet sistemi projesinin tartışıldığını söyledi.

AK Parti'nin bu teklifi 2012'de Meclise sunduğuna işaret eden Gül, "Kamuoyu, AK Parti olarak bu anlamda önerimizi biliyor. Toplumdan kaçırılmış, tartışılan bir gündem yok." diye konuştu.

"Halktan korktukları için bu teklife karşı çıkıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını değerlendiren Gül, "Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hiçbir şey konuşmadığını, sadece Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve asla teklifin içeriğiyle ilgisi olmayan konuları ülke gündemine getirerek, meselenin esasına girmeden bu meseleyi değerlendirdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle "Meclisin malulen emekli olacağı" yönündeki iddialarının "asla kabul edilemez" olduğunu belirten Gül, şu anda çıkan kanunların yüzde 90'ının hükümet tasarısıyla diğer kalanların da iktidar partisinin teklifiyle kanunlaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre cumhurbaşkanının bir kanun teklifi sunamayacağına dikkati çeken Gül, Meclisin güçlendiğini, sadece milletvekillerinin yasama tekeline sahip olduklarını kaydetti.