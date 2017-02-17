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"Malta Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin tutumunu sürdürecektir"

Başbakan Yıldırım, Malta'nın, eskiden beri Türkiye'nin AB üyeliği konusunda olumlu yaklaşım gösterdiğini belirterek, "Malta'nın bu tutumunu, devam ettireceğine inanıyoruz, bundan eminiz." dedi.

"Malta Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin tutumunu sürdürecektir"

Başbakan Yıldırım, Malta'nın, eskiden beri Türkiye'nin AB üyeliği konusunda olumlu yaklaşım gösterdiğini belirterek, "Malta'nın bu tutumunu, devam ettireceğine inanıyoruz, bundan eminiz." dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 09:54
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"Malta Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin tutumunu sürdürecektir"

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Malta'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, ziyaretinin, Türkiye'den Malta'ya başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ve Malta Başbakanı Joseph Muscat ile görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını, terörizmle ortak mücadele, düzensiz göç, Suriye, Irak ve Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklanan, iki ülkenin ortak sorunlarının kapsamlı olarak ele alınacağını dile getiren Yıldırım, küresel konulara da temas etme fırsatı yakalayacaklarını ifade etti. 

Malta'nın, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerini ve son gelişmeleri ele alacaklarına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Malta, eskiden beri Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda hep olumlu yaklaşım göstermiş ve desteklemiştir. Malta'nın, bu tutumunu Türkiye-AB ilişkileri açısından kritik bir döneme yansıyan dönem başkanlığında da devam ettireceğine ve ilişkilerin yapıcı bir diyalogla sürdürülmesi için gayret göstereceğine inanıyoruz, bundan eminiz." ifadesini kullandı.

Ziyaret kapsamında, Türk-Malta iş çevrelerini bir araya getireceklerini belirten Yıldırım, düzenlenecek iş forumuna Malta Başbakanı ile katılacağını ve iş adamlarına hitap edeceğini ifade etti.

"İlişkiler geliştirilmesine büyük katkısı olacak"

Başbakan Yıldırım, Malta-Türkiye ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:

"Malta ile coğrafi yakınlığımız, siyasi ilişkilerimizin sorunsuz olması, iki ülke arasında eğitim, ulaştırma, denizcilik bağlarının mevcudiyeti, ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı mahiyette olması, ikili ticaret hacmi, karşılıklı yatırımların bugünden daha ileriye taşınması için sağlam zeminler sunuyor. Türk müteşebbislerinin Malta'da, liman işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda yatırımları var. İş forumunun, ikili ticaret hacmini daha da artıracak, mevcut fırsatların tespitine ve iş adamlarımız arasında uzun vadeli, istikrarlı ilişkiler geliştirilmesine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz."

Münih Güvenlik Konferansı

Günübirlik Malta ziyaretinin ardından 53'üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gideceğini dile getiren Yıldırım, konferansta uluslararası güvenlik, savunma politikalarının çok boyutlu olarak ele alınacağını belirtti.

Konferansın çok bilinen ve güvenlik alanında marka haline gelmiş uluslararası bir toplantı olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, toplantıya üst düzey devlet adamlarının, siyasetçilerin, uzmanların akademisyenlerin katılarak, görüş ve fikirlerini ifade ettiğini, tecrübelerini paylaştığını aktardı.

Ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin yanı sıra bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceğini ifade eden Yıldırım, "Ülkelerimiz arasındaki konuları değerlendireceğiz, bölgesel ve küresel güvenlik konularını da ele alacağız." dedi.

"Düsseldorf'ta vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz"

Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında Almanya'daki vatandaşlarla bir araya geleceğini, hasret gidereceğini belirterek, "Düsseldorf'ta düzenlenecek bir salon toplantısında binlerce gurbetçimizle bir araya geleceğiz, onlarla sohbet edeceğiz ve onların önerilerini alacağız, sorunlarını dinleyeceğiz, burada toplanacak çok sayıdaki vatandaşımıza önümüzdeki süreci de halk oylaması sürecini de değerlendirme fırsatımız olacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMaltaEsenboğa Havalimanı
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