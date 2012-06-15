Mahkeme masrafını Uzan'lar ödedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzan Grubu ile yaşanan dava sürecinde oluşan 5 milyon dolarlık mahkeme masrafının, karşı tarafça, Enerji İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne ödendiğini bildirdi.