ANKARA - Bakan Şimşek, NTV televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtlarken, memura 2012-2013'de verilecek artışların bütçeye net etkisinin, yaklaşık 4,2 milyar lira olacağını bildirdi.



Verilen yüzde 3,5+4'lük teklif ile bütçe imkanlarının çok ötesine gidildiğini vurgu yapan Şimşek, ''Ben herhangi bir artış olasılığı görmüyorum. Hakem Kurulu'nun kararına saygımız var ama Türkiye'nin seçenekleri de ortada. Ama biz şuna inanıyoruz; dünya şartlarını dikkate alırsanız, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alırsanız ve şu 9-10 yıllık tecrübeyi dikkate alırsanız verdiğimiz teklif gerçekten çok iyi'' diye konuştu.

Bakan olmadan önceki maaşı 770 bin dolar

Bugün özel sektörde birçok şirketin çalışanlarına yıllık yüzde 5-6 maaş zammı verdiğini kaydeden Şimşek, ''Hatta bakın finans sektörü maaşların en fazla cömertçe verildiği sektördür. Ben finans sektöründe çalıştım Merrill Lynch'ten ayrıldığım yıl benim maaşım 770 bin dolardı, en cömert yerdi. Bu sene Türkiye için yeni bir araştırma var, özel sektörde yıllık ortalama maaş artışı yüzde 6,6, bizim verdiğimiz ise yıllık yüzde 7,6'' dedi.

Rating kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği not

Dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının 2007-2011 döneminde 3A notu verdiği birçok bankanın, firmanın, hatta ülkenin battığına dikkati çeken Şimşek, bu nedenle bu kuruluşlara birçok ülkenin güveninin sarsıldığını söyledi. Bakan Şimşek, ''S&P veya Moody's veya bir başka verdiği 3A notu 'kesinlikle batmaz' demek. A notu verdikleri ülkeler battı, iş Türkiye'ye geldiği zaman bahane çok'' eleştirisinde bulundu.

