Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Maaşım 770 bin dolardı

Maliye Bakanı Bakan Şimşek, "Merrill Lynch'ten ayrıldığım yıl benim maaşım 770 bin dolardı" dedi

Maaşım 770 bin dolardı

Maliye Bakanı Bakan Şimşek, "Merrill Lynch'ten ayrıldığım yıl benim maaşım 770 bin dolardı" dedi

24 Mayıs 2012 Perşembe 14:03
529 Okunma
Maaşım 770 bin dolardı
ANKARA - Bakan Şimşek, NTV televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtlarken, memura 2012-2013'de verilecek artışların bütçeye net etkisinin, yaklaşık 4,2 milyar lira olacağını bildirdi. 

Verilen yüzde 3,5+4'lük teklif ile bütçe imkanlarının çok ötesine gidildiğini vurgu yapan Şimşek, ''Ben herhangi bir artış olasılığı görmüyorum. Hakem Kurulu'nun kararına saygımız var ama Türkiye'nin seçenekleri de ortada. Ama biz şuna inanıyoruz; dünya şartlarını dikkate alırsanız, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alırsanız ve şu 9-10 yıllık tecrübeyi dikkate alırsanız verdiğimiz teklif gerçekten çok iyi'' diye konuştu.

Bakan olmadan önceki maaşı 770 bin dolar
Bugün özel sektörde birçok şirketin çalışanlarına yıllık yüzde 5-6 maaş zammı verdiğini kaydeden Şimşek, ''Hatta bakın finans sektörü maaşların en fazla cömertçe verildiği sektördür. Ben finans sektöründe çalıştım Merrill Lynch'ten ayrıldığım yıl benim maaşım 770 bin dolardı, en cömert yerdi. Bu sene Türkiye için yeni bir araştırma var, özel sektörde yıllık ortalama maaş artışı yüzde 6,6, bizim verdiğimiz ise yıllık yüzde 7,6'' dedi.

Rating kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği not
Dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının 2007-2011 döneminde 3A notu verdiği birçok bankanın, firmanın, hatta ülkenin battığına dikkati çeken Şimşek, bu nedenle bu kuruluşlara birçok ülkenin güveninin sarsıldığını söyledi. Bakan Şimşek, ''S&P veya Moody's veya bir başka verdiği 3A notu 'kesinlikle batmaz' demek. A notu verdikleri ülkeler battı, iş Türkiye'ye geldiği zaman bahane çok'' eleştirisinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 06:03
Anahtar Kelimeler:
Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ