Lübnan Başbakanı Mikati Davutoğlu'nu aradı

ANKARA



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mikati, telefonla aradığı Davutoğlu'na, iki THY pilotunun Beyrut'ta kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi ve pilotların en kısa sürede serbest kalması için elden gelen tüm çabanın sarfedilmekte olduğunu ifade etti.



Bakan Davutoğlu da başkent Beyrut'ta böyle bir terör eyleminin gerçekleştirilmiş olmasını kınayarak pilotların bir an evvel serbest kalmasını beklediklerini vurguladı.





AA