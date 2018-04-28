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Liseli gençlerden AK Parti'ye 'aday adaylığı' başvurusu

Türkiye'nin en genç milletvekili aday adaylarından 17 yaşındaki Sevde Kılıçkaya ile 18 yaşındaki Baran Kocabay, aileleriyle AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek başvuru yaptı.

Liseli gençlerden AK Parti'ye 'aday adaylığı' başvurusu

Türkiye'nin en genç milletvekili aday adaylarından 17 yaşındaki Sevde Kılıçkaya ile 18 yaşındaki Baran Kocabay, aileleriyle AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek başvuru yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:14
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Liseli gençlerden AK Parti'ye 'aday adaylığı' başvurusu

Türkiye'nin en genç milletvekili aday adaylarından 17 yaşındaki Sevde Kılıçkaya ile 18 yaşındaki Baran Kocabay, aileleriyle AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek başvuru yaptı.

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar yarın sona erecek. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde başvurularını sürdürüyor.

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Türkiye'nin en genç aday adayları, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sevde Kılıçkaya, "Muhtemelen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en genç milletvekili aday adayıyım. Şu anda 17 yaşındayım, 26 Mayıs 2018'de 18 yaşına giriyorum. İnşallah milletvekili olmak istiyorum." dedi.

Kılıçkaya, seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin, "Bence mükemmel bir karar. Çünkü Mecliste gençlerin de olması çok önemli. Onların da sesinin duyulmasını istiyorum. Mecliste onları temsil etmek istiyorum. İnşallah yapabilirim. Bu konuda kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletin vekili olacağım"

AK Parti'den 18 yaşında milletvekili aday adayı olan Kurtuluş Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Baran Kocabay da başvurusunu yaptı.

Kocabay, adaylığını, "6 Ocak 2000 doğumluyum. 18 yaşıma girdim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e düşürdü. Biz de bu kutlu davada Mecliste görev almak istiyoruz. Mecliste gençlerin en büyük temsilcisi olacağımı düşünüyorum. Onun için bu yola baş koydum. Milletvekili olmak istiyorum." dedi.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları, Sosyal ve Sportif Faaliyetler Birim Başkanı olduğunu, 3 yıldır bu görevi yürüttüğünü aktaran Kocabay, "Ailemin de desteğiyle milletvekilliğine aday adayı olmak istedim. Bu sayede bu yürüyüşte yol almak istiyorum." dedi.

AA

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Milletvekili Aday AdaylığıAK PartiAday Adaylığı
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