Liderler 'kalkınma' için buluşacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı için yarın Rio de Janeiro'ya gelecek. Erdoğan, Türkiye'nin destek verdiği konferans çerçevesinde, ''insani kalkınma''konulu konuşma yapacak.



Yüzden fazla devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen Rio+20 toplantısında, iş dünyası bu yıl ilk defa müzakere sürecinde üst düzey bir katılımla ve söz sahibi olarak yer alacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'yi temsil edecek örnek sürdürülebilirlik projeleri sergilenecek.

-Başbakan Erdoğan'a 6 bakanın eşlik edeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik anlaşmalar imzalanacak