Libya'nın güçlü devlet olmasını istiyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk halkı ve hükümetinin, Libya'nın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü temel alan müreffeh ülke yolunda atacağı adımlarla güçlü bir devlet olmasını istediğini söyledi.



Arınç, Libya Birinci Başbakan Yardımcısı Mustafa Eheyt Ebuşacur ve beraberindeki heyetle Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya geldi.

Toplantının başında konuşan Arınç, Türkiye ve Libya halklarının ortak tarih ve kültüre sahip olduğunu ifade etti.

Libya'nın geçtiğimiz Ekim ayında Kaddafi rejimine son verdiğini ve kurtuluşa erdiğini belirten Arınç, Türk halkının bundan sevinç duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, geçiş sürecinde Libya'nın yanında olacağının altını çizen Arınç, ''Türk halkı ve hükümeti, Libya'nın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü temel alan müreffeh ülke yolunda atacağı adımlarla güçlü devlet olmasını istiyor'' dedi.

Türk halkının desteği, asilliğinin göstergesi

Libya Birinci Başbakan Yardımcısı Ebuşacur da gerek Libya devrimi sırasında gerek geçiş döneminde verilen destekten dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Ebuşacur, Türk halkının Libya'ya verdiği desteğin asilliğinin göstergesi olduğunu, ortak tarih ve dinin iki ülkeyi bir araya getirdiğini söyledi.

Libya'nın ekonomik kalkınmasını devam ettirmek için atıl kalmış projeleri canlandırmak istediklerini vurgulayan Ebuşacur, Türk firmalarını Libya'nın altyapısının kurulması çalışmalarına tekrar katılmaya davet etti.

Ebuşacur, ''Geleceğin Libyasının kurulmasında Türkiye'nin katkılarını bekliyoruz'' dedi.