Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
Bu koleksiyon palmiyelerden
SON DAKİKA
Botanik bahçesinde 36 türden 101...
Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya,...
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı

Kuzu: Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

Kuzu: Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

15 Ocak 2017 Pazar 10:33
40 Okunma
Kuzu: Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor

Kuzu: Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi ile hükümet kurma sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisinin sağlanması ile hükümeti kurma yönünde daha önce yaşanan endişelerin ortadan kalkmış olacağını ifade eden Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet dışarıda kuruluyor, halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok. Seçim barajının düşürülmesi ile ilgili partimizin bir çalışması yok, bu benim kanaatim. Olabilir, çünkü hükümet kurma sorunu hallolmuş oluyor." dedi.

"Barajın bir anlamı kalmıyor"

Burhan Kuzu, şu değerlendirmede bulundu:

"Baraj, hükümet çıksın, az parti parlamentoya girsin' diye var. Eski yıllara göre söylersek, zayıf hükümetler kuruluyor, 6-7 parti parlamentoya giriyor, 4'lü koalisyonlar oluşuyordu. Zorluk da bu noktada ortaya çıkıyor, hem güvenoyunda hem hükümetin yıkılmasında. Burada partinin çokluğundan kimse rahatsız değil. Buradaki rahatsızlık; çok sayıda grup oluyor, dağılıyor, hükümet kurulamıyor. Şimdi hükümet dışarıda kuruluyor artık. Bu anayasa ile cumhurbaşkanını halk seçiyor, o da hükümetini kuruyor. Hükümet kurulduğuna göre de barajın bir anlamı kalmıyor. Barajın bulunmasının sebebi burada koalisyonu kurma zorluğudur, az parti girsin de hükümet kurulabilsin endişesidir. Bu olmayacağına göre benim kanaatim baraj seviyesi düşürülebilir. Doğrudur, yanlıştır... Bu bir kanaattir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMilletvekiliKuzuTBMMGenel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor
Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor
"Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışıyorum"
"Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışıyorum"
"Anayasalar ortak akılla yapılırsa ülkeye barış getirir"
"Anayasalar ortak akılla yapılırsa ülkeye barış getirir"
'Diktatörlük' eleştirilerine yanıt verdi
'Diktatörlük' eleştirilerine yanıt verdi
CHP'li Tanal köpeğiyle basın toplantısı düzenledi
CHP'li Tanal köpeğiyle basın toplantısı düzenledi
CHP'nin oy alamadığı sandıklara ilişkin inceleme
CHP'nin oy alamadığı sandıklara ilişkin inceleme
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ