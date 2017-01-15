Kuzu: Yeni anayasa ile hükümet halk tarafından kuruluyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifiyle artık seçim barajına gerek kalmayacağını bildirdi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi ile hükümet kurma sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisinin sağlanması ile hükümeti kurma yönünde daha önce yaşanan endişelerin ortadan kalkmış olacağını ifade eden Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet dışarıda kuruluyor, halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok. Seçim barajının düşürülmesi ile ilgili partimizin bir çalışması yok, bu benim kanaatim. Olabilir, çünkü hükümet kurma sorunu hallolmuş oluyor." dedi.

"Barajın bir anlamı kalmıyor"

Burhan Kuzu, şu değerlendirmede bulundu:

"Baraj, hükümet çıksın, az parti parlamentoya girsin' diye var. Eski yıllara göre söylersek, zayıf hükümetler kuruluyor, 6-7 parti parlamentoya giriyor, 4'lü koalisyonlar oluşuyordu. Zorluk da bu noktada ortaya çıkıyor, hem güvenoyunda hem hükümetin yıkılmasında. Burada partinin çokluğundan kimse rahatsız değil. Buradaki rahatsızlık; çok sayıda grup oluyor, dağılıyor, hükümet kurulamıyor. Şimdi hükümet dışarıda kuruluyor artık. Bu anayasa ile cumhurbaşkanını halk seçiyor, o da hükümetini kuruyor. Hükümet kurulduğuna göre de barajın bir anlamı kalmıyor. Barajın bulunmasının sebebi burada koalisyonu kurma zorluğudur, az parti girsin de hükümet kurulabilsin endişesidir. Bu olmayacağına göre benim kanaatim baraj seviyesi düşürülebilir. Doğrudur, yanlıştır... Bu bir kanaattir."