"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği kurultayların anlam, tema ve misyonunun Türk tarihine dayandığını, her kurultayın, ilhamını binlerce yıllık şanlı bir tarihten alan 49 yıllık kutlu bir mücadelenin yeni bir kademi olduğunu belirtti.

Her kurultayın milliyetçi-ülkücü hareket için toy, düğün ve bayram olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Her kurultay, ellerin kenetlendiği, bakışların aynı ufukta birleştiği gündür. Her kurultay, bir büyük ülkünün zirvelerinde buluşan ruhların cemi, yüce bir davaya meyleden gönüllerin demidir. Her kurultay, ülkesi ve ülküsü uğrunda can ve mukaddesleri uğrunda iman tazeleyen ruhların buluştuğu mabettir."

Yalçın, MHP kurultaylarının şehitler kervanının kutlu yükünü taşıyan erlerin menzili, istiklal ve beka yolunda azimle yürüyen yiğitlerin harman yeri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada şehitlere rahmet, gazilere hürmet okunur. Orada Tanrı katına yükselen dualar ve aminler, yeminlere karışır. Orada birlikte çarpan yüreklerin nabzı duyulur. Kurultay, ay yıldızlı al bayrağın şanlı gölgesinde, mübarek vatan toprağının kucağında hayat sürmeyi ebedi mutluluk sayan nesillerin seyran yeridir. Kurultay, vatanını canından aziz, bayrağını anasından müşfik bilen kuşakların başında sevda türküleri söylediği 'ülkü pınarı'dır. Kurultay, yoldaşını hiç yalnız bırakmayan, düşeni kaldıran, bir ala düşüp de aldatılanlara doğru istikameti gösteren, vefayı vazife, cefayı sefa, mihneti mükafat bilen ve bütün bunların karşılığını da yalnızca yaradandan bekleyen serdengeçtilerin vahdet noktasıdır. Kurultay, birlikte kuvvet, ayrılıkta felaket, kucaklaşmakta rahmet ve mağfiret olduğuna inananların kavuşma halkasıdır. Kurultay, hak bildiği yolda yürüme azim ve kararlılığından zerre kadar caymayanların, 2023'te yeni Kızılelma'ya vasıl olmak üzere heyecan ve şevkle yola revan olanların divanıdır."

Kurultayın, sadakati ziynet, doğruluğu hazine bilenlerin, önderlik için aklıselim ve bilgeliği, rehberlik için milli değerlere ölesiye bağlılığı, liyakat ve ehliyeti arayanların mekanı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Güneş gibi parıltısı şimdiden Ülkücü camianın üzerine doğmakla kalmayıp bütün Türk milletinin bekası, Türkiye'nin birlik ve beraberliği manasında ufukları aydınlatan MHP 12. Büyük Kurultayı yaklaşmaktadır." ifadesini kullandı.

"Coşku ve heyecanı dünyaya duyuracak"

Yalçın, 12. Olağan Büyük Kurultay'da, "Önce ülkem ve milletim." ifadesini kullanan bilge lider Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlenmiş ülkü erlerinin bu sözü yemin bilen gür sesinin göğe yükseleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşen kalpler beraber atarken, diller hep bir ağızdan 'Milli duruş, şehitlere vefa, millet beka' ahdini haykıracaktır. 18 Mart günü milliyetçi-ülkücü irade kurultayda bir kez daha tecelli edecek, muhterem delegelerimizin lider/teşkilat/doktrin geleneğine nasıl sahip çıktığına dost düşman herkes şahit olacaktır. Liderin örse vurduğu yerden balyozlar, gürzler kalkacak, tefrikanın, fitnenin başı sonsuza kadar ezilmiş olacaktır. 12. Olağan Büyük Kurultay, Türkiye'yi 'Milli devlet, güçlü iktidar' için çağlar üzerinden aşırıp 2023'ün lider ülkesi vizyonuna eriştirmeyi hedefleyen bir hareketin heyecan ve coşkusunu dünyaya duyuracaktır. Bütün dünya ve Türkiye, 18 Mart’ta bu coşkuyu hissedecek ve kurultaydan çıkan sinerji, toplumun bütün kesimlerine dalga dalga yayılacaktır. MHP'nin 12 Olağan Büyük Kurultayı, yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacaktır."