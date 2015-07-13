'Kurulacak hükümet reform hükümeti olmalıdır'

TBMM - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye'nin bir seçim hükümetine değil, 4 yıllık güçlü bir hükümete ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Bu eğer kurulacaksa, başarılabilir ise bir reform hükümeti olmalıdır. Yoksa durumu idare eden sadece koltuk paylaşımından ibaret olan bir koalisyon hükümetinin Türkiye'ye hiçbir yararı olmaz" dedi.



Hamzaçebi, eski Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Koalisyon görüşmelerine ilişkin bir soruya Hamzaçebi, "Teklif sahibi Sayın Başbakandır. Hangi teklifi yapacak veya teklif yapacak mı, yapmayacak mı, sadece nabız mı tutacak? Bütün bunlar görüşmelerden sonra belli olacak. Herhalde 14.00'ten sonra toplantının bitiminde her şey belli olmuş olur" cevabını verdi.



Koalisyona hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Hamzaçebi, Türkiye'nin bir seçim hükümetine değil, 4 yıllık güçlü bir hükümete ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

