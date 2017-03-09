Kurtulmuş THKD'nin gecesine katılacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) tarafından organize edilecek geceye katılacak.

Başbakan Yardımcılığı Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu'ndaki Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenecek etkinlik, saat 19.00'da başlayacak. THKD tarafından hazırlanan "Kalkışma Kitabı" yazarlarına ve 15 Temmuz gecesi duyarlı yayıncılık yapan medya kuruluşlarına teşekkür amacıyla organize edilen etkinlikte Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş da yer alacak.