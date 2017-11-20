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Kurtulmuş: Bu coğrafya dünyanın en zengin kütüphanesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Anadolu dediğimiz bu coğrafya, abartısız şekilde söylemek gerekirse dünyanın en büyük fiili arşividir. Dünyanın en zengin kütüphanesidir." dedi.

Kurtulmuş: Bu coğrafya dünyanın en zengin kütüphanesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Anadolu dediğimiz bu coğrafya, abartısız şekilde söylemek gerekirse dünyanın en büyük fiili arşividir. Dünyanın en zengin kütüphanesidir." dedi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:34
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Kurtulmuş: Bu coğrafya dünyanın en zengin kütüphanesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kongrede ortaya koyulacak fikirlerin Türkiye'deki halk kültürünün gelişmesine katkıda bulunmasını temenni etti. 

Kongreyi düzenlemenin bu yıl Türkiye'ye nasip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kongrenin Türkiye'deki halk kültürü üzerinde çalışanlar ve uluslararası alanda çalışan değerli bilim adamlarını da bir araya getirmesi bakımından son derece önem taşıdığını kaydetti.

Kurtulmuş, halk kültürü bakımından önemli bir coğrafyanın üzerinde bulunulduğuna dikkati çekerek, "Üzerinde yaşadığımız coğrafya halk kültürü bakımından fevkalade büyük bir zenginliğe sahip olan ve fevkalade büyük bir çeşitliliğe sahip olan bir coğrafyadır. Anadolu dediğimiz bu coğrafya, abartısız şekilde söylemek gerekirse dünyanın en büyük fiili arşividir, dünyanın en zengin kütüphanesidir. Neresinden bakarsanız bakın kainat kitabının da en zengin, en bereketli olduğu topraklardan birisi de burasıdır." diye konuştu.

"Dünyanın en değerli kitapları Türkiye'deki kütüphanelerde"

Kurtulmuş, Türkiye'deki kütüphanelerde dünyanın en büyük yazma eser koleksiyonu bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en değerli kitaplarının Türkiye'deki kütüphanelerde olduklarını övünçle söyleyebiliriz. Ancak bu zengin kültür dünyanın birçok yerinde olduğu gibi küresel kültürün baskısı ve istilası altındadır. Küresel kültür aslında dünyada bizim gibi engin ve zengin kültürleri sığlaştırmak için maalesef son derece zararlı bir fonksiyon icra ediyor. Bu vahim bir durumdur. Onun için bizim bu bütün özelliklerimize sahip çıkmamız lazım."

"Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesi büyük başarı"

Türk kültürüne ilişkin kim çalışma yapıyorsa onunla da irtibat içerisinde bulunacaklarını aktaran Kurtulmuş, bütün dünyada bu zengin kültürün tanıtılması için gayret sarf edeceklerini söyledi.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin UNESCO'da önemli bir adım attığına da değinerek, "UNESCO'da birkaç hafta evvel yapılan seçimlerde Türkiye de UNESCO'nun Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. 195 üyenin 184'ünün oy hakkı vardı. 184 üyeden 154'ünün oyunu alarak Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Türkiye'yi ve bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu UNESCO gibi bir platformda söz sahibi olma bakımından önemlidir." diye konuştu.

"Türkiye'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Bunlara rağmen Türkiye'yi birilerinin köşeye sıkıştırmaya çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi siyaseten yalnızlaştırmaya, hatta uluslararası alanda izole etmeye gayret ediyorlar. En son NATO tatbikatındaki rezaleti gördünüz. Kabul edilir bir şey değildir. Bu çocukça bir mazeretle de üzeri örtülecek bir rezalet değildir. Her platformda Türkiye yalnızlaştırmaya çalışılıyor. Hayır, yalnızlaşmayacağız, Türkiye'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü de artırarak bu devamlılığımızı sürdüreceğiz. Bu bakımdan UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği çok önemliydi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşOrdu Kültür Sanat Merkezi
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