Kurtulmuş, AYD yönetimini kabul etti

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,Çankaya Köşkü'nde, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin sadece yakın siyasi tarihinin değil bu toprakların görmediği boyutta büyük ihanetle karşı karşıya kaldığını, uçurumun kenarından döndüğünü ifade etti.

Darbeyle yapılmak istenenlerin tam tersinin ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreçten siyaset güçlenerek çıktı. Siyaset, bütün partileriyle birlikte demokrasiye, TBMM'ye, meşru yönetime sahip çıktı. Aynı zamanda onlar siyaset dilinin iyice parçalanmasını, bölünmesini, kavganın egemen olmasını istediler. Tam tersine birlik, dayanışma ruhu yaygınlaştı. Siyasette bundan sonra, hele hele 7 Ağustos mitinginden sonra yeni bir dönem başladı. Bu anlamda da bu dil, siyasette iş birliğini esas alan, milli menfaatleri önceleyen dil, bundan sonra hakim olacaktır. Tabii ki rekabet edeceğiz ama kamplaşarak, kutuplaşarak, birbirimizi düşman görerek değil tam tersine birbirimizin rekabet gücünden de istifade ederek Türkiye yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ayrıca bunlar hem mezhep, meşrep farklılıkları hem de etnik farklılıklar üzerinden bir iç savaş hazırlığı içerisine girmek istediler. Tam tersi oluyor. Memleketimizde farklı etnik kökenlerden herkes, tek yumruk, tek yürek halinde. Bu hainlere karşı ve arkasındaki güçlere karşı büyük bir duruş sergiledi."

"Türkiye üzerine hesap kitap yaparken, bin kere daha düşünecekler"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD yöneticilerinin 7 Ağustos'tan sonra Gülen'i iade etmekle ilgili çok daha titiz şekilde düşüneceğini dile getirerek, "ABD yöneticilerinin önünde iki şık var, ya bir darbenin elebaşı olan terörist başını koruyup kollayacaklar ya da 79 milyon milletimizle iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirecekler. Tercih onlarındır. 7 Ağustos mitinginin önemli sonuçlarından birisi de budur." diye konuştu.

Uluslararası ilişkiler bakımından Yenikapı mitinginin bir önemli sonucunun daha olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Darbenin ortaya çıktığı ilk anlarda batı medyasında, belli ki önceden hazırlık da yapılmış, 'Erdoğan Almanya'ya kaçıyor, sığınma talep etti' gibi haberler var. Hemen ertesi gününden itibaren, 'Bu, Erdoğan, Türk hükümetinin kendisini güçlendirmek için yapılmış olduğu bir senaryodur' şeklinde görüşleri dile getirildi, bir kaç gün boyunca.

Hemen hemen uzun bir süre, Türkiye'deki bu hain, gaddar, cani darbe teşebbüsünü kınayan sözler gündeme gelmedi. Ne yazık ki başta Avrupa Birliği olmak üzere, batıdaki, Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak kabul ettiği ülkelerden, İslam dünyasındaki dost ve müttefikimiz olarak kabul ettiğimiz ülkelerden çok ciddi, çok şahsiyetli, Türkiye'deki sivil ve meşru siyasetin yanında var olduğunu ifade eden sözler duyamadık."