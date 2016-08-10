Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kurtulmuş, AYD yönetimini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş “ABD yöneticilerinin önünde iki şık var, ya bir darbenin elebaşı olan terörist başını koruyup kollayacaklar ya da 79 milyon milletimizle iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirecekler. Tercih onlarındır." dedi.

Kurtulmuş, AYD yönetimini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş “ABD yöneticilerinin önünde iki şık var, ya bir darbenin elebaşı olan terörist başını koruyup kollayacaklar ya da 79 milyon milletimizle iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirecekler. Tercih onlarındır." dedi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 16:24
1314 Okunma
Kurtulmuş, AYD yönetimini kabul etti
ANKARA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,Çankaya Köşkü'nde, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin sadece yakın siyasi tarihinin değil bu toprakların görmediği boyutta büyük ihanetle karşı karşıya kaldığını, uçurumun kenarından döndüğünü ifade etti.

Darbeyle yapılmak istenenlerin tam tersinin ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreçten siyaset güçlenerek çıktı. Siyaset, bütün partileriyle birlikte demokrasiye, TBMM'ye, meşru yönetime sahip çıktı. Aynı zamanda onlar siyaset dilinin iyice parçalanmasını, bölünmesini, kavganın egemen olmasını istediler. Tam tersine birlik, dayanışma ruhu yaygınlaştı. Siyasette bundan sonra, hele hele 7 Ağustos mitinginden sonra yeni bir dönem başladı. Bu anlamda da bu dil, siyasette iş birliğini esas alan, milli menfaatleri önceleyen dil, bundan sonra hakim olacaktır. Tabii ki rekabet edeceğiz ama kamplaşarak, kutuplaşarak, birbirimizi düşman görerek değil tam tersine birbirimizin rekabet gücünden de istifade ederek Türkiye yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ayrıca bunlar hem mezhep, meşrep farklılıkları hem de etnik farklılıklar üzerinden bir iç savaş hazırlığı içerisine girmek istediler. Tam tersi oluyor. Memleketimizde farklı etnik kökenlerden herkes, tek yumruk, tek yürek halinde. Bu hainlere karşı ve arkasındaki güçlere karşı büyük bir duruş sergiledi."

"Türkiye üzerine hesap kitap yaparken, bin kere daha düşünecekler"
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD yöneticilerinin 7 Ağustos'tan sonra Gülen'i iade etmekle ilgili çok daha titiz şekilde düşüneceğini dile getirerek, "ABD yöneticilerinin önünde iki şık var, ya bir darbenin elebaşı olan terörist başını koruyup kollayacaklar ya da 79 milyon milletimizle iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirecekler. Tercih onlarındır. 7 Ağustos mitinginin önemli sonuçlarından birisi de budur." diye konuştu.

Uluslararası ilişkiler bakımından Yenikapı mitinginin bir önemli sonucunun daha olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Darbenin ortaya çıktığı ilk anlarda batı medyasında, belli ki önceden hazırlık da yapılmış, 'Erdoğan Almanya'ya kaçıyor, sığınma talep etti' gibi haberler var. Hemen ertesi gününden itibaren, 'Bu, Erdoğan, Türk hükümetinin kendisini güçlendirmek için yapılmış olduğu bir senaryodur' şeklinde görüşleri dile getirildi, bir kaç gün boyunca.

Hemen hemen uzun bir süre, Türkiye'deki bu hain, gaddar, cani darbe teşebbüsünü kınayan sözler gündeme gelmedi. Ne yazık ki başta Avrupa Birliği olmak üzere, batıdaki, Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak kabul ettiği ülkelerden, İslam dünyasındaki dost ve müttefikimiz olarak kabul ettiğimiz ülkelerden çok ciddi, çok şahsiyetli, Türkiye'deki sivil ve meşru siyasetin yanında var olduğunu ifade eden sözler duyamadık."

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 16:24
Anahtar Kelimeler:
KurtulmuşAyd - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ