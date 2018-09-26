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Kurtulmuş, AK Parti ve MHP iyi niyet görüşmesi gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özhaseki ile Durmaz'ın görüşmesine ilişkin, "Arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. Görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti ve MHP iyi niyet görüşmesi gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özhaseki ile Durmaz'ın görüşmesine ilişkin, "Arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. Görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:24
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Kurtulmuş, AK Parti ve MHP iyi niyet görüşmesi gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Durmaz'ın görüşmesine ilişkin, "Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMHPözhaseki
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