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"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, gönüllü rahatlığıyla söylüyoruz ki bir Kürt sorunu yoktur. Bizim için sadece terör sorunu vardır." dedi.

"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, gönüllü rahatlığıyla söylüyoruz ki bir Kürt sorunu yoktur. Bizim için sadece terör sorunu vardır." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:10
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"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, gönüllü rahatlığıyla söylüyoruz ki bir Kürt sorunu yoktur. Bizim için sadece terör sorunu vardır." dedi. 

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen kahvaltıda hemşehri dernekleri, iş adamları, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Antalya'yı 16 yılda kalkındırdıklarını, güzelleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, kentin artık turizmin ve tarımın başkenti haline geldiğini söyledi. Antalya'da ticaretin büyüdüğünü, ihracatın da arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "16 yıldır sizlerin desteği ile Antalya'ya hizmet ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AK Parti'den önce sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri değil, Antalya dahil tüm Türkiye'nin ihmal edildiğini vurgulayarak, bu nedenle 16 yılda yapılan hizmetlerin çok göze battığını söyledi.

Rakiplerin ve özellikle yurt dışındakilerin bu durum nedeniyle fesatlıktan çatladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Eskiden az gelişmişliği siyasi, fitne, nifak olarak da çalışmaya çalışanlar vardı. Ama bugün hamdolsun, ülkemizin her bir köşesi hizmetle kalkınıyor. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Geçmişle sadece kıyaslayıp bugünle tatmin olursak, geleceğe ulaşamayız. Bizim geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama gelecekle kıyasladığımız zaman daha yolun başındayız. Özgürlükler, demokrasi, ekonomik büyüme, projeler, turizm alanında. O yüzden çok daha güçlü olmamız, çok daha çalışmamız lazım." diye konuştu.

Turizm sektörünün tek başına yüzlerce sektörü tetiklediğine, etkilediğine değinen Çavuşoğlu, 2002'de 3-3,5 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yıl 14 milyon turistin geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, 2002'de tüm Türkiye'ye 13 milyon turistin geldiğini anımsatarak, "Bu durup dururken olmadı. Yeni yollar, havalimanları, yatırımlar olmazsa olmaz. Türkiye'yi iyi tanıtamazsanız olmaz." dedi.

10 yılda 8,8 milyon istihdam

Antalya'ya bin 500 yataklı şehir hastanesi kurulacağını, Aksu'ya da 800 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacağını belirten Çavuşoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımların sağlık turizminde kullanılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, artık sağlık turizminden para kazanma zamanının geldiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen Hestourex fuarları sayesinde sağlık turizminde Antalya'nın Türkiye'de 5. sıradan 3. sıraya çıktığını anlattı.

"Hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir." diyen Çavuşoğlu, 2023 yılında sağlık turizminden de 50 milyar dolar gelir elde edeceklerine inandığını, toplamda gelirin de 100 milyar doları geçeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, son 10 yılda 8,8 milyon istihdam sağlandığına da vurgu yaparak, "Bu 10 yılda tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin sağladığı istihdamdan daha fazla istihdamı Türkiye Cumhuriyeti sağladı. Tüm AB ülkelerinin 10 yılda sağladığı istihdam sayısı 8,2 milyon, Türkiye ise tek başına 8,8 milyon sağladı. Bu işte ekonomik büyüme, yatırımla, üretimle oldu." bilgisini verdi.

Türkiye'de vatandaşların etnik kökenine, geçmişine, dini inancına, mezhebine bakmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Evet, Türkiye'de bir Kürt sorunu vardı. Rahmetli Turgut Özal bundan bahsetmişti. İlk defa gidip de Diyarbakır'da 'Bu ülkede Kürt sorunu var. Ben bu sorunu çözeceğim diyen' Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün, gönüllü rahatlığıyla söylüyoruz ki bir Kürt sorunu yoktur. Bizim için sadece terör sorunu vardır. Kürt kardeşlerimizin haklarını, Türkiye'de olan diğer etnik gruplardaki kardeşlerimizin hakları gibi gönül rahatlığıyla verdik. Yine bu bölgelere de büyük yatırımlar yaptık. Engellemelerine, terör saldırılarına, havaalanlarına roketli saldırılara, hastanelerin yakılıp doktorların öldürülmesine rağmen her yere hizmet verdik. Suriye'de de Kürt kardeşlerimize karşı değiliz. Suriye'de de YPG, PKK'ya karşıyız. Yurt dışında sürekli 'Kürtlerin hakları' diyerek PKK, YPG'yi dayananlara 'Suriye'de YPG-PKK'nın sürgüne gönderdiği ve şu anda bizde yaşayan 400 bin Kürt'ten bir tanesi ile görüştünüz mü? Onun hakkını savundunuz mu? Evleri nasıl gasbedilmiş ve oradaki siyasi partileri nasıl kapatılmış' diye sordunuz mu? 'Ee haberimiz yok'. Haberin olmaz çünkü gelmez zaten. Çünkü senin bir derdin var, Türkiye'ye tehdit oluşturan kim varsa onu desteklersin."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kürt SorunuDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluTerör Sorunu
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